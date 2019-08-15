Служба судебных приставов ответит на вопросы красноярцев о взыскании алиментов и налогов

Краевое управление Федеральной службы судебных приставов проведет День открытых дверей. Специалисты ответят на вопросы красноярцев, касающиеся взыскания алиментных и налоговых платежей.

Горожан ждут в аппарате управления федеральной службы на ул. 6-я Полярная, 2, а также в территориальных отделах судебных приставов. День открытых дверей состоится 22 августа с 13.00 до 20.00.

Тем, кто хочет попасть на прием к руководству службы судебных приставов, необходимо предварительно записаться по телефонам 222-01-21 или 222-01-69. С собой нужно взять паспорт или документ, подтверждающий личность, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Красноярскому краю.