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В Красноярске закрываются пляжи

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Красноярск
15:31 14 Августа 2019
общество, красноярск, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске начали закрываться пляжи. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в мэрии. 

Сегодня, 14 августа, специалисты УЗС начали вывозить с пляжа на острове Отдыха оборудование и пальмы, а также разбирать кабинки для переодевания. 

«По традиции пляжный сезон заканчивается 2 августа. Нетипичная для начала месяца жаркая погода продлила короткое сибирское лето. Сейчас жара отступила, на смену пришли дожди и прохладная погода. Пришло время закрывать пляжный сезон», — сообщили в мэрии. 

Отметим, что пляжи в Красноярске и крае начнут закрывать постепенно. Пока работают места для отдыха на острове Татышев, пляж озера Семирадское в Емельяновском районе, а также частные бассейны на открытом воздухе. Всего в этом году были открыты 27 пляжей по всему региону.

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