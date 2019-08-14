В Красноярске закрываются пляжи

В Красноярске начали закрываться пляжи. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в мэрии.

Сегодня, 14 августа, специалисты УЗС начали вывозить с пляжа на острове Отдыха оборудование и пальмы, а также разбирать кабинки для переодевания.

«По традиции пляжный сезон заканчивается 2 августа. Нетипичная для начала месяца жаркая погода продлила короткое сибирское лето. Сейчас жара отступила, на смену пришли дожди и прохладная погода. Пришло время закрывать пляжный сезон», — сообщили в мэрии.

Отметим, что пляжи в Красноярске и крае начнут закрывать постепенно. Пока работают места для отдыха на острове Татышев, пляж озера Семирадское в Емельяновском районе, а также частные бассейны на открытом воздухе. Всего в этом году были открыты 27 пляжей по всему региону.