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В Красноярск идет потепление

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Красноярск
14:13 14 Августа 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске с завтрашнего дня ожидается потепление — столбики термометров поднимутся до +23...+25°C. В первой половине суток возможен небольшой дождь, после чего в городе установится сухая и солнечная погода. Ветер будет дуть со скоростью 7-8 м/с. 

«15 августа в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края ночью и утром местами туман, на юге Таймырского МР, в Эвенкийском МР и в центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

В четверг, 15 августа, синоптики Gismeteo.ru обещают до +25°C и кратковременные осадки. Ночи в Красноярске будут холодными — до +9...+11°C. Такой температурный разбег характерен для последнего месяца лета. 

Отметим, что еще более жаркая погода ждет красноярцев на следующей неделе. Так, с 19 по 22 августа в городе не будет лить дождь, а температура воздуха поднимется до +27°C. В последние дни месяца — с 24 по 27 августа — осадки вернутся, а Красноярск затянет облаками. 

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