Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу золотодобывающей компании «Полюс». Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Глава государства отметил высокий вклад «Полюса» в развитие золотодобывающей отрасли в России. Коллектив поощрили за высокие производственные результаты, которые работники демонстрируют каждый год.

Стоит отметить, что значительный вклад в общий результат внесла красноярская бизнес-единица «Полюса». В частности, одно из крупнейших золоторудных месторождений России — Олимпиадинский ГОК. Только в 2018 году здесь произвели более 70% от всего золотого результата компании – это рекордные 54 тонны, добытые на месторождениях Олимпиадинское и Благодатное.

Одним из наиболее значимых событий последних лет в российской золотодобывающей отрасли стало завершение строительства и запуск «Полюсом» Наталкинского ГОКа в Магаданской области. К концу 2018 года предприятие было выведено на проектную мощность.

Кроме того, коллектив компании реализует другой знаковый для отрасли проект — разработку Сухого Лога, одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В настоящий момент «Полюс» проводит здесь масштабную программу бурения общим объемом свыше 220 тыс. п.м. По предварительным оценкам, после завершения строительства предприятия ежегодный объем добычи на месторождении может составить около 50 тонн золота.

Фото: Полюс