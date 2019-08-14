14 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Президент России поблагодарил «Полюс» за высокие производственные результаты

Главная Общество
Красноярск
12:53 14 Августа 2019
общество, промышленность, президент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу золотодобывающей компании «Полюс». Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Глава государства отметил высокий вклад «Полюса» в развитие золотодобывающей отрасли в России. Коллектив поощрили за высокие производственные результаты, которые работники демонстрируют каждый год.

Стоит отметить, что значительный вклад в общий результат внесла красноярская бизнес-единица «Полюса». В частности, одно из крупнейших золоторудных месторождений России Олимпиадинский ГОК. Только в 2018 году здесь произвели более 70% от всего золотого результата компании – это рекордные 54 тонны, добытые на месторождениях Олимпиадинское и Благодатное.

Одним из наиболее значимых событий последних лет в российской золотодобывающей отрасли стало завершение строительства и запуск «Полюсом» Наталкинского ГОКа в Магаданской области. К концу 2018 года предприятие было выведено на проектную мощность.

Кроме того, коллектив компании реализует другой знаковый для отрасли проект — разработку Сухого Лога, одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В настоящий момент «Полюс» проводит здесь масштабную программу бурения общим объемом свыше 220 тыс. п.м. По предварительным оценкам, после завершения строительства предприятия ежегодный объем добычи на месторождении может составить около 50 тонн золота.

Фото: Полюс

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярск идет потепление

В Красноярск идет потепление

14 Августа 2019 г.
Практически до конца месяца в городе будет солнечно
Новости Красноярска: Жители Красноярского края после взрывов на складе получили помощь на 8 млн рублей

Жители Красноярского края после взрывов на складе получили помощь на 8 млн рублей

14 Августа 2019 г.
За выплатами обратились более 1,2 тысячи человек
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные ограничат движение на острове Отдыха

В Красноярске в выходные ограничат движение на острове Отдыха

14 Августа 2019 г.
Это связано с празднованием 50-летия регби
Новости Красноярска: В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

13 Августа 2019 г.
Андрей Павлов заработал больше других врачей
Новости Красноярска: Октябрьский мост в Красноярске предложили назвать в честь Павла Федирко

Октябрьский мост в Красноярске предложили назвать в честь Павла Федирко

13 Августа 2019 г.
Павел Стефанович скончался 9 августа на 87-м году жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

13 Августа 2019 г.
Ирбисы живут в Саяно-Шушенском заповеднике
Новости компаний
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Ачинска заметили столб дыма над Каменкой

Жители Ачинска заметили столб дыма над Каменкой

9 Августа 2019 г.
На этот раз горит склад ГСМ
Новости Красноярска: Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

13 Августа 2019 г.
Топовые направления не попали под скидки
Новости Красноярска: В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

12 Августа 2019 г.
По данным СК, предположительно люди отравились газом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356