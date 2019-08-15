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Снова ярмарка зовёт!

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Красноярск
12:02 15 Августа 2019
сельское хозяйство, ярмарка, продукты, продукция
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В августе на карте Красноярска появилось еще одно место, где встречаются покупатели и местные свежие продукты – ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ в Агротерминале!

В этот раз ярмарка пройдет 16 и 17 августа – в пятницу и субботу.

Как в всегда покупателей ждут торговые ряды с местной, свежей и вкусной продукцией, концертная программа, фудкорт, конкурсы, развлечения и подарки от организаторов – наборы продуктов и сертификаты на покупку!

Снова ярмарка зовёт!

Ну и самое приятное, что ждет красноярцев – это цены от производителя и прекрасное летнее настроение!

Снова ярмарка зовёт!

А среди местных сельхозпроизводителей всегда можно выделить тех, чья продукция неоднократно проверена, сертифицирована и действительно является местной и свежей – это продукты со знаком качества Ассоциации «Енисейский стандарт» - зеленой шишкой!

Снова ярмарка зовёт!

Это и «Дары Малиновки» - с молочной продукцией собственного производства и овощами. Предприятия, поставщики и переработчики «КрайПотребСоюза», «ДиХлеб» со свежим и полезным хлебом – йодовым и без сахара, «Сыроварня Formaggi» - со своими вкусными и оригинальными сырами, продукция всем известной местной марки «Село родное» и многие другие!

Снова ярмарка зовёт!

Ярмарка выходного дня в Агротерминале ждет своих гостей, продавцы – своих покупателй а подарки – своих счастливых обладателей!

Снова ярмарка зовёт!

16 и 17 августа - приходите, приезжайте будет как всегда весело, вкусно, познавательно и полезно!

Добраться на ярмарку можно автобусами 65 и 81 до остановки «Агротерминал», а также на маршрутном автобусе «Спортзал-Агротерминал».

Фото: Игорь Березовский
По материалам пресс-службы Ассоциации "Енисейский стандарт"

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