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Жители Красноярского края после взрывов на складе получили помощь на 8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:35 14 Августа 2019
общество, экономика, красноярск, взрыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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За материальной помощью после взрывов нас складе с артиллерийскими боеприпасами в поселке Каменка обратились 1,2 тысяч человек. Их имущество пострадало в результате ЧП. Об этом сообщается на сайте администрации Ачинского района. 

«По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей уже получили 799 человек на общую сумму около 8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Заявления от пострадавших граждан принимает консультационный пункт, который был организован краевыми властями. 

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился выделить пострадавшим от взрывов компенсации от 20 до 50 тысяч рублей на семью. Восстанавливать дома после ЧП будут власти совместно с Минобороны РФ. Полностью разрушенными оказались восемь построек— жильцы получат 100-процентные компенсации от министерства обороны. 

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