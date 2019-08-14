В Красноярске в выходные ограничат движение на острове Отдыха

Движение по острову Отдыха будет ограничено в предстоящие выходные. В ГИБДД предупредили, что в связи с проведением гала-матча в честь 50-летия регби проезд к Центральному стадиону будет перекрыт. Остановку и стоянку на набережной запретят, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Константин Колегов. Он отметил, что для болельщиков организуют автобусы с локаций правого и левого берегов.

«Есть стоянки на ул. Дубровинского на 500 машиномест, возле «Спортэкса» также можно припарковаться. Желательно воспользоваться общественным транспортом. С целью оперативного убытия граждан запланировано дополнительно шесть автобусов с левого и правого берегов», — пояснил представитель ГИБДД.

Добавим, что гала-матч «Левый берег» против «Правого» на Центральном стадионе начнется в воскресенье, 18 августа, в 17:00. Состязание завершится концертом группы «Звери». Получить пригласительные на матч можно 17 августа на празднике регби на острове Татышев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.