14 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в выходные ограничат движение на острове Отдыха

Главная Общество
Красноярск
08:52 14 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Движение по острову Отдыха будет ограничено в предстоящие выходные. В ГИБДД предупредили, что в связи с проведением гала-матча в честь 50-летия регби проезд к Центральному стадиону будет перекрыт. Остановку и стоянку на набережной запретят, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Константин Колегов. Он отметил, что для болельщиков организуют автобусы с локаций правого и левого берегов.

«Есть стоянки на ул. Дубровинского на 500 машиномест, возле «Спортэкса» также можно припарковаться. Желательно воспользоваться общественным транспортом. С целью оперативного убытия граждан запланировано дополнительно шесть автобусов с левого и правого берегов», — пояснил представитель ГИБДД.

Добавим, что гала-матч «Левый берег» против «Правого» на Центральном стадионе начнется в воскресенье, 18 августа, в 17:00. Состязание завершится концертом группы «Звери». Получить пригласительные на матч можно 17 августа на празднике регби на острове Татышев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

13 Августа 2019 г.
Андрей Павлов заработал больше других врачей
Новости Красноярска: Октябрьский мост в Красноярске предложили назвать в честь Павла Федирко

Октябрьский мост в Красноярске предложили назвать в честь Павла Федирко

13 Августа 2019 г.
Павел Стефанович скончался 9 августа на 87-м году жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

13 Августа 2019 г.
Ирбисы живут в Саяно-Шушенском заповеднике
Новости Красноярска: Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

13 Августа 2019 г.
Топовые направления не попали под скидки
Новости Красноярска: Самолеты Superjet 100 начнут перевозить красноярцев в Фергану

Самолеты Superjet 100 начнут перевозить красноярцев в Фергану

13 Августа 2019 г.
Полеты начнет авиакомпания «ИрАэро»
Новости Красноярска: Ограничение движения на ул. Республики в Красноярске продлено

Ограничение движения на ул. Республики в Красноярске продлено

13 Августа 2019 г.
Ремонт завершится 30 августа
Новости компаний
13/08
СФУ поднялся на 75 строчек в мировом рейтинге Webometrics
13/08
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
13/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
12/08
Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

В палатке на берегу Ангары нашли тела четырех туристов

12 Августа 2019 г.
По данным СК, предположительно люди отравились газом
Новости Красноярска: Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

Родственники убитого на трассе в Красноярском крае мужчины ищут свидетелей

12 Августа 2019 г.
Тело погибшего нашли
Новости Красноярска: Жители Ачинска заметили столб дыма над Каменкой

Жители Ачинска заметили столб дыма над Каменкой

9 Августа 2019 г.
На этот раз горит склад ГСМ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356