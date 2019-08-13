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В Минздраве назвали имена самых богатых медиков в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:55 13 Августа 2019
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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На сайте министерства здравоохранения Красноярского края опубликованы декларации о доходах главных врачей за 2018 год. Согласно документу, больше всех в прошлом году заработал бывший управленец перинатального центра Андрей Павлов. Сейчас он находится под следствием за откаты. В апреле текущего года следователи нашли «юбилейную» взятку бывшего главврача. 

Так, в прошлом году Павлов заработал 10,5 млн рублей. В собственности у медика земельный участок и треть квартиры площадью 233,4 кв.м. Его супруга заработала за год 110 тысяч рублей. При этом на нее записаны: дорогая иномарка  BMW X6, земельный участок, жилой дом и часть квартиры.

На втором месте по доходам идет главный врач «Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1» Анна Колодина, ее доход в 2018 году составил более 6,2 млн рублей. Третье место в рейтинге самых богатых медиков края занимает главврач «Ачинской межрайонной больницы №1» Денис Лебедев. Его заработок — 6 млн рублей.  

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