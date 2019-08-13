Октябрьский мост в Красноярске предложили назвать в честь Павла Федирко

Губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с почетным гражданином города и региона Павлом Федирко предложил назвать в его честь Октябрьский мост.

«Его имя, конечно, будет увековечено, на этот счет есть много предложений. И одно из них – назвать Октябрьский мост в Красноярске именем Павла Стефановича Федирко, чтобы память о нем вдохновляла нас на мощные проекты, которые должны быть нашими «мостами» в будущее», — цитирует губернатора пресс-служба мэрии.

Напомним, Павел Федирко скончался 9 августа на 87-м году жизни. Церемония прощания состоялась 13 августа в БКЗ. На траурный митинг пришли более двух тысяч красноярцев. Федирко возглавил Красноярский край в возрасте 40 лет и руководил им с 1972 по 1987 годы. Бывшего руководителя региона похоронили на Аллее Славы кладбища Бадалык.