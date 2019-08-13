В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

В Красноярском крае стартовал проект по восстановлению популяции редкого снежного барса. В регионе ирбисов можно встретить в Саяно-Шушенском заповеднике — это северный предел ареала обитания хищника. Снежный барс занесен в международную Красную книгу и считается исчезающим животным. Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей, при этом в России обитает 50-60 животных. Программа по восстановлению популяции одобрена и контролируется главой государства.

«Запланированы мероприятия по разведению взрослых особей в неволе и выпуску их потомства, адаптированного к жизни в дикой природе, на территорию исторического ареала, реабилитации пострадавших в природе животных, а также создание научно-практической лаборатории на территории Саяно-Шушенского заповедника», — говорится на сайте программы «Ирбис-снежный барс».

Кроме того, зоологи будут заниматься реабилитацией пострадавших в природе животных, чтобы не допустить гибели ни одной особи.