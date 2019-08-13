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В Красноярском крае восстановят популяцию снежного барса

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Красноярск
13:26 13 Августа 2019
красноярск, общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае стартовал проект по восстановлению популяции редкого снежного барса. В регионе ирбисов можно встретить в Саяно-Шушенском заповеднике — это северный предел ареала обитания хищника. Снежный барс занесен в международную Красную книгу и считается исчезающим животным. Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей, при этом в России обитает 50-60 животных. Программа по восстановлению популяции одобрена и контролируется главой государства. 

«Запланированы мероприятия по разведению взрослых особей в неволе и выпуску их потомства, адаптированного к жизни в дикой природе, на территорию исторического ареала, реабилитации пострадавших в природе животных, а также создание научно-практической лаборатории на территории Саяно-Шушенского заповедника», — говорится на сайте программы «Ирбис-снежный барс». 

Кроме того, зоологи будут заниматься реабилитацией пострадавших в природе животных, чтобы не допустить гибели ни одной особи. 

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