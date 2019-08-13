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Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

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Красноярск
11:55 13 Августа 2019
красноярск, общество, победа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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12 августа авиакомпания «Победа» запустила распродажу. Россиянам предлагали купить недорогие билеты от 499 рублей на все 85 направлений лоукостера. Однако за несколько часов до начала акции сайт «обрушился», и пользователи долгое время не могли зайти на ресурс. Оказалось, что он подвергся «мощнейшей DDoS-атаке». 

Сейчас сайт работает в прежнем режиме, но сама распродажа разочаровала красноярцев. Цены на большинство направлений не соответствовали заявленным. Например, улететь в Москву из Красноярска за 499 рублей или 1499 рублей вообще невозможно — перевозчик попросту не предоставил скидку на зимнее время. Не менее популярное направление Москва — Санкт-Петербург также оказалось неакционным — стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей. 

«Например, улететь из Санкт-Петербурга в Казань можно за 1,5 тысячи рублей с многочасовой пересадкой в Москве. Около 13 часов разрыв между рейсами. Неудобная и долгая стыковка», — жалуются красноярцы. 

Тоже самое касается и европейских направлений. Не удалось найти ни одного акционного билета из Москвы в Италию и Германию, зато скидку можно получить, например, на рейс Москва-Магнитогорск. 

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