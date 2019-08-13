Красноярцев разочаровала распродажа от лоукостера «Победа»

12 августа авиакомпания «Победа» запустила распродажу. Россиянам предлагали купить недорогие билеты от 499 рублей на все 85 направлений лоукостера. Однако за несколько часов до начала акции сайт «обрушился», и пользователи долгое время не могли зайти на ресурс. Оказалось, что он подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».

Сейчас сайт работает в прежнем режиме, но сама распродажа разочаровала красноярцев. Цены на большинство направлений не соответствовали заявленным. Например, улететь в Москву из Красноярска за 499 рублей или 1499 рублей вообще невозможно — перевозчик попросту не предоставил скидку на зимнее время. Не менее популярное направление Москва — Санкт-Петербург также оказалось неакционным — стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей.

«Например, улететь из Санкт-Петербурга в Казань можно за 1,5 тысячи рублей с многочасовой пересадкой в Москве. Около 13 часов разрыв между рейсами. Неудобная и долгая стыковка», — жалуются красноярцы.

Тоже самое касается и европейских направлений. Не удалось найти ни одного акционного билета из Москвы в Италию и Германию, зато скидку можно получить, например, на рейс Москва-Магнитогорск.