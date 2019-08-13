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Самолеты Superjet 100 начнут перевозить красноярцев в Фергану

Главная Общество
Красноярск
10:49 13 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «ИрАэро» с 12 сентября открывает регулярные полеты из Красноярска в Фергану (Узбекистан). Об этом журналистам сообщил перевозчик. 

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 каждый четверг. Стоимость билета в одну сторону начинается от 13 тысяч рублей. 

«Вылет из Красноярска – в 9:20, обратный рейс – в 11:40. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — рассказал перевозчик. 

Отметим, что весной 2019 года авиакомпания «ИрАэро» запустила рейс Иркутск—Фергана. Выполнено около 30 полетов, а в Узбекистан отправились 3,6 тысячи пассажиров. 

«Направление очень популярно как у россиян, так и у жителей Узбекистана. Поэтому мы и приняли решение на организацию нового маршрута», - сказала начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александра Макина.

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