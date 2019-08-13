Самолеты Superjet 100 начнут перевозить красноярцев в Фергану

Авиакомпания «ИрАэро» с 12 сентября открывает регулярные полеты из Красноярска в Фергану (Узбекистан). Об этом журналистам сообщил перевозчик.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 каждый четверг. Стоимость билета в одну сторону начинается от 13 тысяч рублей.

«Вылет из Красноярска – в 9:20, обратный рейс – в 11:40. Время в пути составит 3 часа 20 минут», — рассказал перевозчик.

Отметим, что весной 2019 года авиакомпания «ИрАэро» запустила рейс Иркутск—Фергана. Выполнено около 30 полетов, а в Узбекистан отправились 3,6 тысячи пассажиров.