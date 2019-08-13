Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ

Сбербанк дает возможность получить призы за оплату услуг ЖКХ. Специальная акция действует с 22 июля по 22 сентября 2019 года (включительно). Определение победителей и зачисление призов будет осуществлено до 04 октября 2019 года.

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услуги ООО УК СуперСтрой, ООО КУЖФ Юстас, ООО УК Новый Город, ООО УК Авеню 24, ООО УК ЖСК, ООО Квартал, ООО ЖКУ г. Зеленогорск, ООО Водоканал-Сервис г. Канск, ООО УК Ваш партнер плюс г. Лесосибирск через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания, с помощью услуги «Автоплатеж» либо в филиале банка с использованием банковской карты на сумму не менее 2000 рублей. Также требуется зарегистрироваться в качестве участника акции, заполнив форму обратной связи внизу страницы https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/jkhkrasnoyarsk и указав уникальный номер платежа из чека (СУИП, 12 цифр+4 английские буквы), либо отправив смс-сообщение на короткий номер 5115 с текстом ЖКХ000000000000ABCD, где ЖКХ – обязательный префикс, а 000000000000ABCD – СУИП.

Каждый участник получает возможность выиграть один из 100 призов по 2000 рублей в пользу оплаты услуг ЖКХ у поставщика услуг.

Определение победителей будет осуществляться до 29 сентября 2019 года включительно. Денежный приз будет зачислен на лицевой счет участника Акции у поставщика услуг. Количество призов ограничено.

Полный период проведения акции с 22 июля по 04 октября 2019 года включительно.

С подробными условиями акции, информацией об организаторе акции и алгоритме определения победителей, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться в правилах и условиях акции.

Фото: Сибирский банк ПАО Сбербанк

По материалам Сибирского банка ПАО Сбербанк