Ограничение движения на ул. Республики в Красноярске продлено

В Красноярске продлен ремонт на ул. Республики в районе домов №49 и 49а. Ограничения для движения транспорта сохранятся до 30 августа, предупредили в пресс-службе городской администрации. С 5 июня закрыты две полосы по нечетной стороне улицы. Завершить работы на этом отрезке дороги и восстановить движение рабочие планируют до 20 августа.

Ограничение на перекрестке улиц Республики и Железнодорожников продлится до 20:00 30 августа.

Преодолеть ремонтируемый участок водители могут по временному объезду на ул. Республики. Также подрядчик обеспечивает беспрепятственный въезд во дворы жилых домов № 47, № 49а по ул. Республики.

Отметим, что на магистрали в Железнодорожном районе проводится капитальный ремонт теплосетей. Изначально открыть дорогу рабочие планировали 25 августа.