Красноярцы простятся с Павлом Федирко

Во вторник, 13 августа, красноярцы просятся с Павлом Стефановичем Федирко. Он являлся почетным гражданином Красноярска и Красноярского края, кавалером орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, с 1972 по 1987 годы был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

Павел Стефанович скончался 9 августа на 87-м году жизни. Церемония прощания состоится в БКЗ с 11:00 до 13:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вся его жизнь служит образцом деятельного патриотизма, самоотверженного служения Родине, делу и людям. Память о Павле Стефановиче Федирко навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе на сайте Законодательного собрания региона.

Бывшего руководителя Красноярского края похоронят на Аллее Славы кладбища Бадалык.