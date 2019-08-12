12 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России

Главная Общество
Красноярск
17:44 12 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Рынок мобильной связи в России постоянно меняется: на второй план отходят SMS и звонки, а абоненты с нетерпением ждут появления сети 5G. О том, какие услуги и тарифы сегодня востребованы у пользователей и как отмена роуминга повлияла на работу операторов, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Встреча с том-менеджментом компании прошла в Красноярске. Корреспондент Sibnovosti.ru побывал на пресс-ланче с Сергеем Эмдиным и готов рассказать о самых «горячих» трендах в сфере телекома.

В этом году в России окончательно отменили внутрисетевой и национальный роуминг. По словам гендиректора Tele2, на абонентах это отразилось положительно. Теперь пользователи не будут переплачивать за услуги связи в путешествиях.

«Чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, путешествуя по стране, мы провели большую работу по устранению наценок на услуги мобильной связи в поездках в другие регионы. Интернет в поездках по России у Tele2 всегда предоставлялся на условиях домашнего региона пакетных тарифах. При этом трафик при пользовании популярными соцсетямии мессенджерами вообще бесплатен», — сказал Эмдин.

Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России

Tele2 пошла еще дальше — Instagram тоже добавили в список соцсетей с безлимитным доступом. Это приложение сегодня наиболее популярно у пользователей. Именно удобные тарифы, широкие возможности мобильного интернета и ориентация на интересы клиентов выделяют Tele2 на рынке. Россияне стали чаще переходить к оператору, сохраняя при этом свои номера.

«У нас положительный баланс по MNP (прим.ред.: Mobile Number Portability – возможность смены оператора с сохранением прежнего номера телефона): то есть к Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит. Конкретных цифр мы не называем. Рост интереса к услуге переноса номера объясняется просто – абоненты «распробовали» этот сервис, а операторы, в том числе и Tele2, сделали его простым и удобным», — отметил Сергей Эмдин.

О будущем, которое наступило уже сегодня

На встрече с журналистами менеджеры Tele2 говорили о планах по подготовке сети к запуску 5G. Однако уже через пару недель после разговора компания совместно с Ericsson уже запустили первую в России зону 5G. Пилотный участок сети 5G развернут в самом центре столицы. Сплошное outdoor-покрытие охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации. Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а к 2024 году – в 15 городах-миллионниках.

Сергей Эмдин убежден, что это станет основой для перехода на новый этап цифровой экономики:

«От тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии. Появятся новые сервисы, изменятся принципы работы государственных структур и организаций, изменится структура работы бизнеса. В долгосрочной перспективе появится инвестиционный потенциал у приложений для промышленного производства, технологического сектора и других отраслей, которым 5G позволит автоматизировать бизнес-процессы и сокращать издержки».

Фото: Антон Петров

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский пилот отыскал обломки пропавшего 70 лет назад самолета

Красноярский пилот отыскал обломки пропавшего 70 лет назад самолета

12 Августа 2019 г.
Он увидел обломки судна, когда летел в Ергаки
Новости Красноярска: Валерий Семенов: Уверен, с каждым годом Енисейск будет еще больше прирастать и преображаться

Валерий Семенов: Уверен, с каждым годом Енисейск будет еще больше прирастать и преображаться

12 Августа 2019 г.
Член Совета Федерации отметил, что Енисейск является самым первым городом нашего края
Новости Красноярска: В Минздраве рассказали о состоянии 33 пострадавших при взрывах под Ачинском

В Минздраве рассказали о состоянии 33 пострадавших при взрывах под Ачинском

12 Августа 2019 г.
Погиб один человек
Новости Красноярска: Придорожные кафе в Красноярске устранили нарушения в вывозе мусора

Придорожные кафе в Красноярске устранили нарушения в вывозе мусора

12 Августа 2019 г.
Минэкологии провело повторную проверку заведений общепита
Новости Красноярска: К тушению лесных пожаров в Сибири подключилась команда студентов-спасателей

К тушению лесных пожаров в Сибири подключилась команда студентов-спасателей

12 Августа 2019 г.
Они прибыли в Красноярск из разных городов страны
Новости Красноярска: В Красноярске изменились схемы движения двух автобусных маршрутов

В Красноярске изменились схемы движения двух автобусных маршрутов

12 Августа 2019 г.
По новому пути поехали автобусы № 49 и № 65
Новости компаний
12/08
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
09/08
Более 95% красноярцев выбирают для технологического присоединения Россети Сибирь 
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Новости Красноярска: Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

8 Августа 2019 г.
Сейчас расследуется 15 уголовных дел
Новости Красноярска: Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

7 Августа 2019 г.
Это частное воздушное судно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356