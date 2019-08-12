Сеть 5G и отмена роуминга: генеральный директор Tele2 рассказал о трендах в сфере телекома в России

Рынок мобильной связи в России постоянно меняется: на второй план отходят SMS и звонки, а абоненты с нетерпением ждут появления сети 5G. О том, какие услуги и тарифы сегодня востребованы у пользователей и как отмена роуминга повлияла на работу операторов, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Встреча с том-менеджментом компании прошла в Красноярске. Корреспондент Sibnovosti.ru побывал на пресс-ланче с Сергеем Эмдиным и готов рассказать о самых «горячих» трендах в сфере телекома.

В этом году в России окончательно отменили внутрисетевой и национальный роуминг. По словам гендиректора Tele2, на абонентах это отразилось положительно. Теперь пользователи не будут переплачивать за услуги связи в путешествиях.

«Чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, путешествуя по стране, мы провели большую работу по устранению наценок на услуги мобильной связи в поездках в другие регионы. Интернет в поездках по России у Tele2 всегда предоставлялся на условиях домашнего региона пакетных тарифах. При этом трафик при пользовании популярными соцсетямии мессенджерами вообще бесплатен», — сказал Эмдин.

Tele2 пошла еще дальше — Instagram тоже добавили в список соцсетей с безлимитным доступом. Это приложение сегодня наиболее популярно у пользователей. Именно удобные тарифы, широкие возможности мобильного интернета и ориентация на интересы клиентов выделяют Tele2 на рынке. Россияне стали чаще переходить к оператору, сохраняя при этом свои номера.

«У нас положительный баланс по MNP (прим.ред.: Mobile Number Portability – возможность смены оператора с сохранением прежнего номера телефона): то есть к Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит. Конкретных цифр мы не называем. Рост интереса к услуге переноса номера объясняется просто – абоненты «распробовали» этот сервис, а операторы, в том числе и Tele2, сделали его простым и удобным», — отметил Сергей Эмдин.

О будущем, которое наступило уже сегодня

На встрече с журналистами менеджеры Tele2 говорили о планах по подготовке сети к запуску 5G. Однако уже через пару недель после разговора компания совместно с Ericsson уже запустили первую в России зону 5G. Пилотный участок сети 5G развернут в самом центре столицы. Сплошное outdoor-покрытие охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации. Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а к 2024 году – в 15 городах-миллионниках.

Сергей Эмдин убежден, что это станет основой для перехода на новый этап цифровой экономики:

«От тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии. Появятся новые сервисы, изменятся принципы работы государственных структур и организаций, изменится структура работы бизнеса. В долгосрочной перспективе появится инвестиционный потенциал у приложений для промышленного производства, технологического сектора и других отраслей, которым 5G позволит автоматизировать бизнес-процессы и сокращать издержки».

Фото: Антон Петров