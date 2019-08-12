Валерий Семенов: Уверен, с каждым годом Енисейск будет еще больше прирастать и преображаться

Сенатор от Красноярского края, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Валерий Семенов принял участие в праздновании 400-летия города Енисейска. Своими впечатлениями от праздника он поделился с ER.RU.

Член Совета Федерации отметил, что Енисейск является самым первым городом нашего края, к тому же раньше это была Енисейская губерния, то есть столица края. И широкое празднование 400-летия полностью подтвердило статус Енисейска, как одного из самых старейших и уважаемых городов Сибири. Также, по мнению сенатора, прошедший праздник показал заинтересованность жителей края своей историей. По данным Главного управления МВД, юбилей города посетили около 36 тысяч человек, то есть число, в два раза превышающее количество жителей самого города.

Валерий Семенов подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, включающего богатую культурную программу, работу выставок, музеев, ярмарок народных ремесел. Так, например, на ярмарке кроме местных народных умельцев присутствовали делегации еще из пяти субъектов страны, которые показывали людям свое мастерство, проводили мастер-классы. А на экскурсии по городским объектам культурного наследия гости за сравнительно короткий промежуток времени смогли подробно познакомиться с историей освоения Сибири.

«Решение о проведении празднования было принято давно, практически 10 лет назад. Наиболее содержательная и интенсивная подготовка велась три последних года. Енисейску уделялось достаточно много внимания. Это были совместные решения федеральных и краевых органов власти, и, естественно, совместное финансирование. За такой короткий промежуток около трех миллиардов рублей было вложено в восстановление Енисейска, как исторического центра не только Красноярского края, но и всей Сибири. Приятно ходить по красивым улицам с хорошим асфальтом, приятно смотреть на восстановленные фасады исторических зданий, а самое главное – эти здания получили вторую жизнь. В них расположились музейные комплексы, которые демонстрируют исторические процессы освоения Сибири. Восстановили старую гимназию, которая находится на улице Ленина. Первого сентября она откроет свои двери для детей. Ну и, наверное, самое больше впечатление – это люди. Не только гости, которые искренне восхищались и удивлялись, как замечательно восстановлены храмы, памятники, дома купцов, но и сами енисейцы. Они благодарили за то, что город стал совсем другим, его стало действительно не узнать. Жители почувствовали, что находясь даже так отдаленно от столицы края – Красноярска - можно жить достойно», - подчеркнул сенатор.

Валерий Семенов также добавил, что на праздновании 400-летия Енисейска работа по его развитию не заканчиваются. Губернатор края Александр Усс озвучил ряд поручений по дальнейшему благоустройству города, а также развитию транспортной доступности. Так, например, в городе продолжится работа по реконструкции исторических кварталов и созданию нового облика Енисейска.

«Планируется продолжать работу по развитию города для того, чтобы Енисейск стал настоящим туристическим центром. И я уверен, что Енисейск будет с каждым годом еще больше прирастать, преображаться и действительно станет туристической точкой, куда будут стремиться люди со всей страны. Тем более, сегодня решаются вопросы транспортной доступности города. Это не только строительство дорог, но и развитие судоходных путей. Сейчас край поднимает вопрос по приобретению судов туристического, пассажирского класса. Поэтому считаю, что Енисейск с момента празднования своего 400-летия получил новую жизнь, которая пойдет только на пользу и Красноярскому краю, и, конечно, самим енисейцам», - заключил Валерий Семенов.

Фото: сайт Законодательного собрания Красноярского края

По материалам «Единой России»