Красноярский пилот отыскал обломки пропавшего 70 лет назад самолета

Красноярский пилот вертолета Ми-8 Алексей Канцедалов своими силами отыскал пропавший почти 70 лет назад самолет. Он увидел обломки судна, когда летел в природный парк Ергаки.

Самолет Ан-2 пропал в районе хребта Арадан в 1951 году. Экипаж из четырех человек вез из Кызыла в Абакан пушнину, однако до конечно точки так и не долетел. 68 лет о судьбе пилотов никто ничего не знал, но по инициативе красноярца Алексея Канцедалова обломки все же удалось отыскать. Они находились в 25 км от трассы «Красноярск-Кызыл».

«У меня было предположение, что пилоты врезались в гору. Тогда был апрель, возможно, камнями или снегом их завалило. Два месяца их искали, но потом поиски были прекращены. Экипаж до настоящего времени считается пропавшим без вести», — сказал красноярец.

Алексей обратился в полицию, ему даже удалось отыскать родственников погибших. Одним из них был Валерий Медведев, которому было всего четыре года, когда отец разбился на самолете Ан-2.

«Это очень неожиданно. Столько лет никакой информации, и теперь хоть что-то стало известно. Какая-то надежда появилась», — сказал Валерий Медведев.

Сейчас необходимо решить, как найти останки экипажа, чтобы захоронить их в Красноярске, но для этого необходимо организовать целую экспедицию.