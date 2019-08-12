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В Минздраве рассказали о состоянии 33 пострадавших при взрывах под Ачинском

Главная Общество
Красноярск
14:52 12 Августа 2019
пострадавшие, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом Минздраве опубликовали информацию о состоянии 33 пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района. Травмы и ранения получили 33 человека, говорится в сообщении. 

Так, в первой волне пострадали 15 человек. Из них один погиб, а шестеро были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

«Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое – в военный госпиталь. Трое остались на лечении в стационаре Ачинской МРБ, где на сегодняшний день остается лишь один из них», — рассказали в Минздраве. 

Во время работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС ранения получили 18 человек, среди них нет ни одного ребенка. 

«Из них 11 обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась 7 людям, двое из которых в настоящее время переведены в военный госпиталь,  двое – доставлены рейсом санитарной авиации в краевую клиническую больницу, обследованы и отпущены на амбулаторное лечение. Еще трое пациентов остались на лечении в Ачинске, из них один также отпущен под амбулаторное наблюдение», — пояснили в ведомстве. 

Напомним, пожар и серия взрывов на складе артиллерийских боеприпасов произошли 5 августа. 

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