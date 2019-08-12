Придорожные кафе в Красноярске устранили нарушения в вывозе мусора

Министерство экологии и рационального природопользования края провело повторную проверку кафе вдоль Енисейского тракта. В начале лета инспекторы установили, что у предпринимателей не заключены договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), в связи с этим они устраивают свалки мусора в лесах вблизи трассы.

После того, как проверяющие пригрозили бизнесменам штрафами до 700 тысяч рублей, предприниматели устранили нарушения.

«Все проверенные организации исправились, навели порядок на территориях. Считаю это хорошим результатом проделанной работы. Все предприниматели должны работать в соответствии с требованиями законодательства, тогда будет порядок на территории», - отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

На территориях придорожных кафе теперь оборудованы площадки для накопления мусора, установлены баки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Также бизнесмены направили заявки на заключения договоров региональному оператору по вывозу отходов.