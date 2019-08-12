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К тушению лесных пожаров в Сибири подключилась команда студентов-спасателей

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Красноярск
09:45 12 Августа 2019
красноярск, общество, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Добровольцы из команды всероссийского студенческого корпуса спасателей прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров. Молодые пожарные из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Йошкар-Олы, Ижевска и Омска тушат тайгу в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах. 

«В сводную группировку ВСКС входят как профессиональные спасатели, которые будут привлечены непосредственно к работам в зоне ЧС, так и волонтеры, готовые оказывать помощь при ликвации последствий пожаров, производить противопожарную опашку, копать траншеи и распиливать деревья и кустарники, проливать низовые пожары с помощью ранцевых огнетушителей, а также оказывать адресную помощь людям, оказавшимся в задымленных поселках», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Ранее свою часть операции по тушению лесных пожаров в Сибири завершила военная авиация. Сейчас на севере Красноярского края работают специалисты Лесопожарного центра, Миноборны и МЧС, а также федерального агентства лесного хозяйства. В общей сложности с огнем борется полторы тысячи человек. 

На территории Красноярского края сохраняется режим ЧС.

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