К тушению лесных пожаров в Сибири подключилась команда студентов-спасателей

Добровольцы из команды всероссийского студенческого корпуса спасателей прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров. Молодые пожарные из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска, Йошкар-Олы, Ижевска и Омска тушат тайгу в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах.

«В сводную группировку ВСКС входят как профессиональные спасатели, которые будут привлечены непосредственно к работам в зоне ЧС, так и волонтеры, готовые оказывать помощь при ликвации последствий пожаров, производить противопожарную опашку, копать траншеи и распиливать деревья и кустарники, проливать низовые пожары с помощью ранцевых огнетушителей, а также оказывать адресную помощь людям, оказавшимся в задымленных поселках», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Ранее свою часть операции по тушению лесных пожаров в Сибири завершила военная авиация. Сейчас на севере Красноярского края работают специалисты Лесопожарного центра, Миноборны и МЧС, а также федерального агентства лесного хозяйства. В общей сложности с огнем борется полторы тысячи человек.

На территории Красноярского края сохраняется режим ЧС.