В Красноярске изменились схемы движения двух автобусных маршрутов

В городской администрации предупредили об изменении схем движения двух автобусных маршрутов. С выходных по-новому ездят маршрутки № 49 и № 65.

Маршрут автобуса №49 продлен до многофункционального спортивного комплекса «Радуга» - ранее конечной был пункт «Сельхозтехникум». Летом по удлиненному маршруту курсируют только четыре рейса, а с началом нового учебного года на новую схему движения перейдут и остальные.

При новой схеме движения добавятся четыре остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга»», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Рейсы до спорткомплекса будут отмечены на портале информирования.

В Советском районе Красноярска с 10 августа изменился маршрут автобуса № 65. Он курсирует по ул. Ястынской, ул. Гайдашовка и ул. Полигонной, а конечная перенесена на «Агротерминал».