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В Красноярске изменились схемы движения двух автобусных маршрутов

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Красноярск
09:15 12 Августа 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В городской администрации предупредили об изменении схем движения двух автобусных маршрутов. С выходных по-новому ездят маршрутки № 49 и № 65.

Маршрут автобуса №49 продлен до многофункционального спортивного комплекса «Радуга» - ранее конечной был пункт «Сельхозтехникум». Летом по удлиненному маршруту курсируют только четыре рейса, а с началом нового учебного года на новую схему движения перейдут и остальные. 
При новой схеме движения добавятся четыре остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга»», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Рейсы до спорткомплекса будут отмечены на портале информирования. 

В Советском районе Красноярска с 10 августа изменился маршрут автобуса № 65. Он курсирует по ул. Ястынской, ул. Гайдашовка и ул. Полигонной, а конечная перенесена на «Агротерминал».

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