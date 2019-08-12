Прохладная и пасмурная неделя ожидается в Красноярске

Новая неделя в Красноярске будет прохладной и пасмурной. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 12 августа, в городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем +18-20°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Во вторник, 13 августа, ночью похолодает до +10°С, в светлое время суток термометры покажут +20°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

В среду, 14 августа, ночью также около +10°С, днем до +19°С, небольшой дождь.

В четверг, 15 августа, в ночное время все также будет около +10°С, зато днем потеплеет до +23°С, осадков не ожидается.

Пятница, 16 августа, станет самым теплым днем недели – до +12°С ночью и около +24°С в светлое время суток. В субботу, дневные температуры опустятся до +22°С.