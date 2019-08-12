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Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

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Красноярск
13:08 12 Августа 2019
знание, увлечение, профессия, соревнования
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Каждые два года сотни целеустремлённых активных ребят со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья собираются вместе на Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, чтобы побороться за звание лучшего, поделиться опытом и найти настоящих друзей. В этом году олимпиада прошла с 26 июля по 5 августа в Новосибирске по инициативе и под руководством Федерального агентства по недропользованию РФ.

В традиционной XII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов приняли участие 39 команд. География впечатляет - регионы России, в том числе Башкортостан и Татарстан, а также страны зарубежья - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия.

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

В течение соревновательных дней ребята показали, чему они научились в своих геологических кружках, клубах, в экспедициях и аудиториях. Оргкомитет подготовил насыщенную программу, которая позволила юным геологам проявить себя не только в сфере науки, но и в творчестве. Для всех участников прошло множество соревнований: «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Палеонтология», «Минералогия и петрография», «Гидрология», «Радиометрия», «Шлиховое опробование», «Нефть и газ», «Основы техники безопасности» и др. Ребят ждали конкурсы фотографий, рисунков, поделок из камня, презентация выставки «Геология и мы». В этом году также стартовала научно-практическая конференция «Моё будущее – геология!», где участники обменивались мнениями и своими наработками.

Подготовку к участию команды Красноярского края к олимпиаде вели совместными усилиями специалисты Музея геологии Центральной Сибири GEOS и ведущие преподаватели Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. В нашу команду вошли восемь человек – победители краевой олимпиады и два руководителя. Все они из Красноярска.

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

Поддержку юным красноярским геологам уже не первый год оказывает золотодобывающая компания «Полюс Красноярск».

«Участие команды Красноярского края во всероссийской открытой полевой олимпиаде - это своеобразный итог двухлетнего курса обучения. Этот процесс требует не только хорошей подготовки, но и серьезных материальных вложений, ведь школьникам необходима самая современная техника, учебные пособия и практические занятия. Наше многолетнее сотрудничество с "Полюсом" - это залог будущих побед краевой команды на геологических соревнованиях всероссийского уровня, а также гарантия того, что отрасль в целом и золотодобыча в частности всегда будет обеспечена профессионалами высочайшего уровня, взращенными со школьной скамьи», - комментирует исполняющая обязанности директора Музея геологии Центральной Сибири GEOS Юлия Мансурова.

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

На протяжении всех дней соревнований будущие геологи определяли различные минералы и горные породы, искали радиоактивные аномалии под землей, вычисляли долготу реки и подсчитывали ее расход. Блок по палеонтологии включал в себя задания по определению возраста и родовой принадлежности окаменелостей. А в конкурсе «Геологический разрез» команды строили геологический профиль по специальной карте.

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

Высокие баллы команда Красноярского края получила за конкурс «Описание геологического памятника природы». За основу своего проекта ребята взяли одну из самых крупных в России пещер - Большая Орешная, находящуюся в Манском районе Красноярского края. Целый год они исследовали эту пещеру и, в завершении, дали свои рекомендации по сохранности этого важного с научной точки зрения места.

Хорошие результаты наша команда показала и в соревнованиях «Радиометрия», «Минералогия и петрография», «Нефть и газ», «Гидрология», «Шлиховое опробование». Также будущие геологи из Красноярска заняли 1 место в конкурсе фотографий и 3 место в конкурсе рисунков.

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

«Конкуренция на Олимпиаде всероссийского уровня очень высокая. И год от года становится все серьёзней и серьезней, - делится впечатлениями Анна Лопушенко, руководитель, научный сотрудник Музея геологии Центральной Сибири. - Например, у команды из Кемерово очень серьезная подготовка – на уровне взрослых специалистов. В конкурсе «Полевая стоянка» им не было равных. Они поставили палатку за 25 секунд. Все происходило как в фильме: столб дыма, только успели моргнуть – и палатка уже стоит. Вот это уровень!».

Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего
Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

В сложной борьбе победителем олимпиады стала команда из Пермского края Геологического объединения ЮГП МАУ ДО «ДД(Ю)Т». Команда Красноярского края по итогам всех соревнований заняла 13 место.

«Задача нашей команды была войти в пятнадцать лучших. Мы ее выполнили. Все было по-честному. Лидеры достойны победы и нам есть к чему стремиться. К следующей Олимпиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2021 году, будем готовиться с удвоенной силой. Тем более, что все ребята нашей команды уже определились со своей будущей профессией и готовятся стать профессиональными геологами», - рассказывает Анна Лопушенко.

Фото: АО «Полюс Красноярск».
По материалам АО «Полюс Красноярск».

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