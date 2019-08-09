Скончался Павел Федирко

В Красноярске скончался Павел Стефанович Федирко. 14 сентября ему исполнилось бы 87 лет.

Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края, кавалер орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени с 1972 по 1987 годы он был первым секретарем Красноярского крайкома КПСС.

За время руководства регионом Федирко были созданы аэропорты Емельяново и Черемшанка, развивались микрорайоны Северный, Солнечный, Ветлужанка и Пашенный, создавались площадь 350-летия Красноярска (ныне - Театральная площадь), архитектурный комплекс на Стрелке, здание Енисейского пароходства, мосты Октябрьский и «777», Институт искусств, Театр Оперы и Балета, Театр музыкальной комедии, Дворец труда, Дворец пионеров.

Кроме того, за 15 лет была сформирована спортивная база: Дворец спорта «Енисей» (ныне - им. Ивана Ярыгина), теннисные корты, 100-метровый трамплин, десятки лыжных баз, плавательные бассейны.

Павел Федирко родился 13 сентября 1932 года в станице Екатериновская Крыловского района Краснодарского края. В 1954 году он окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1971-ом — ВПШ при ЦК КПСС. Также в 1954 году переехал на работу в Норильск, там Федирко был мастером паровозовагоноремонтного завода Норильского комбината.

фото: Союз журналистов Красноярского края