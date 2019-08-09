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В субботу Енисейск встретит гостей дождями и грозами

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Красноярск
15:35 9 Августа 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В основной день празднования 400-летнего юбилея Енисейск встретит гостей дождями и грозами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на gismeteo.ru. 

10 августа с самого утра ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +19°C. Днем немного потеплеет до +20...+21°C. Во второй половине дня осадки не прекратятся, однако их интенсивность снизится. 

Тех, кто задержится в Енисейске на все воскресенье, погода также не порадует. Синоптики прогнозируют дождь и ветер с порывами до 9 м/с. 

Напомним, 9 и 10 августа Енисейск празднует 400-летний юбилей. Для гостей составили масштабную программу: концерты, экскурсии и торговые площадки. 10 августа станет духовным днем: утром от Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского кафедрального собора пройдет крестный ход, который продолжится церемонией освящения собора и торжественной литургией. В 12:00 все православные храмы Красноярского края одновременно будут звонить в колокола. Гостей ждет концерт в 16:19. На сцене выступят 370 артистов, в том числе певец Олег Газманов. Вечером над акваторией реки Енисей прогремит фейерверк.

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