Грузовикам до конца осени запретят ездить по 50 участкам в Красноярском крае

Управление автомобильных дорог в Красноярском крае опубликовало список участков, по которым с 10 августа по 30 ноября не могут проехать грузовые автомобили. Ограничения вводятся «из-за дефектов и повреждений дорог», говорится в сообщении.

«Ограничение распространяется на транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 10, 15, 20, 25 и 35 тонн. В течение суток с даты начала периода временного ограничения на дорогах будут установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено»», — рассказали в управлении.

В перечень вошли почти 50 участков в разных районах Красноярского края. Автомобили с массой более 10 тонн не смогут проехать по следующим дорогам: Дзержинское – Асанск «17+450 – 35+900 км), Анцирь – Мокруша – Георгиевка (69+310 км), Канск – Комарово (17+000 – 43+500), Березовка – Архангельское (6+000 – 11+300), подъезд к Астафьевке (3+760). Остальные участки касаются фур с массой более 15, 20, 25 и 35 тонн. Водителей просят обращать внимание на знаки и выбирать объездные дороги. С полным списком закрытых дорог можно ознакомиться на сайте правительства.