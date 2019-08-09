9 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ученики кодинского «Энергокласса» прошли обучение в Летней энергетической школе РусГидро

Главная Общество
Красноярск
11:07 9 Августа 2019
профессия, школьники, школа, энергетика, обучение, карьера
версия для печати Ico_print

Школьники из 13 регионов России, выдержавшие предварительный конкурсный отбор, прошли обучение в девятой Летней энергетической школе (ЛЭШ) РусГидро, прошедшей в Московской области с 26 июля по 4 августа на базе Загорской ГАЭС. Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска Красноярского края Иван Кузьминский и Владислав Эберле, обучающиеся в профильном «Энергоклассе», стали участниками одной из пяти групп, занимавшихся разработкой перспективных проектов для Загорской ГАЭС. Учебные проекты, подготовленные школьниками под руководством наставников-профессионалов, оценивали директор гидроаккумулирующей электростанции Виктор Жизневский и технические специалисты РусГидро. Проект команды,  в составе которой работал Владислав Эберле, был признан лучшим.

«Мы искали способ сократить затраты энергии на собственные нужды ГАЭС, повысить ее безопасность. Я и ещё один человек работали в программе: устанавливали датчики вокруг и в самой ГАЭС для выявления смещений, чтобы предупредить об опасности и предотвратить аварию. Наш проект в конкурсе занял 1 место», - рассказал Владислав.

Летняя энергетическая школа –  образовательный проект Корпоративного университета гидроэнергетики, реализуемый в рамках Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту». К участию в ЛЭШ традиционно приглашаются старшеклассники, ориентированные на карьеру в энергетической отрасли, учащиеся энергоклассов, призеры и победители олимпиад «Энергия образования» и «Надежда энергетики», лауреаты профильных школьных научных конференций и конкурсов. Впервые ЛЭШ состоялась в 2011 году на базе Саяно-Шушенской ГЭС.

В год 15-летия РусГидро главной темой ЛЭШ стало проектирование школьниками профессионального будущего и карьеры. Учащиеся - 35 старшеклассников узнали об особенностях проектирования и перспективах развития гидроэлектростанций и ВИЭ в России и мире, рассмотрели применение фундаментальной квантовой физики в различных областях техники, отработали навыки публичных выступлений, подготовки презентаций и управления временем. 

Образовательная программа ЛЭШ-2019 включала лекции, мастер-классы и тренинги, которые провели преподаватели и профессора МГУ им. М.В. Ломоносова и МЭИ, Российского квантового центра и Московской школы управления Сколково, руководители гидростанций, проектных институтов и эксперты РусГидро и Корпоративного университета гидроэнергетики. Ученики посетили одну из старейших в стране гидроэлектростанций – Угличскую ГЭС, Музей гидроэнергетики России и детский технопарк. 

С 2014 года в Кодинске состоялось шесть выпусков «Энергокласса». В 2015 году впервые трое учеников из Кодинска, окончивших первый курс обучения, приняли участие в Летней энергетической школе РусГидро, проводившейся в Пермском крае. В 2016 году три ученика «Энергокласса» прошли конкурсный отбор и получили приглашение на Летнюю энергошколу в поселке Черемушки (Хакасия), в 2018 году юные энергетики из Кодинска принимали участие в работе ЛЭШ на базе Новосибирской ГЭС.

Большинство выпускников «Энергокласса» стали студентами различных вузы на инженерных специальностях. Из 13 выпускников 2019 года шесть подали заявления в Сибирский федеральный университет и Саяно-Шушенский филиал СФУ, двое – в Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Московский авиационный институт, Московский энергетический институт, Ульяновский государственный технический университет, Новосибирский архитектурно-строительный университет и другие вузы России.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае посчитают погибших от лесных пожаров животных

В Красноярском крае посчитают погибших от лесных пожаров животных

9 Августа 2019 г.
В Greenpeace России сообщили, что из-за стихии могли погибнуть 13 тысяч зверей
Новости Красноярска: Ростсельмаш на «Краевом дне поля 2019»

Ростсельмаш на «Краевом дне поля 2019»

9 Августа 2019 г.
Гостей и участников форума ожидает насыщенная программа
Новости Красноярска: Красноярск присоединился ко всероссийской акции в помощь иркутским школьникам

Красноярск присоединился ко всероссийской акции в помощь иркутским школьникам

9 Августа 2019 г.
Объявлен сбор школьных принадлежностей
Новости Красноярска: В Красноярск придут холодные и дождливые выходные

В Красноярск придут холодные и дождливые выходные

9 Августа 2019 г.
Температура опустится до 22 градусов
Новости Красноярска: Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

8 Августа 2019 г.
Сейчас расследуется 15 уголовных дел
Новости Красноярска: Режим ЧС сняли в пострадавшей от взрывов Каменке

Режим ЧС сняли в пострадавшей от взрывов Каменке

8 Августа 2019 г.
Люди возвращаются в свои дома
Новости компаний
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются сильные ливни

На Красноярск надвигаются сильные ливни

6 Августа 2019 г.
Возможно усиление ветра
Новости Красноярска: Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

6 Августа 2019 г.
Взрывы продолжаются
Новости Красноярска: Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске отступает

5 Августа 2019 г.
Температура опустится во вторник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356