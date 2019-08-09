Ученики кодинского «Энергокласса» прошли обучение в Летней энергетической школе РусГидро

Школьники из 13 регионов России, выдержавшие предварительный конкурсный отбор, прошли обучение в девятой Летней энергетической школе (ЛЭШ) РусГидро, прошедшей в Московской области с 26 июля по 4 августа на базе Загорской ГАЭС. Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска Красноярского края Иван Кузьминский и Владислав Эберле, обучающиеся в профильном «Энергоклассе», стали участниками одной из пяти групп, занимавшихся разработкой перспективных проектов для Загорской ГАЭС. Учебные проекты, подготовленные школьниками под руководством наставников-профессионалов, оценивали директор гидроаккумулирующей электростанции Виктор Жизневский и технические специалисты РусГидро. Проект команды, в составе которой работал Владислав Эберле, был признан лучшим.

«Мы искали способ сократить затраты энергии на собственные нужды ГАЭС, повысить ее безопасность. Я и ещё один человек работали в программе: устанавливали датчики вокруг и в самой ГАЭС для выявления смещений, чтобы предупредить об опасности и предотвратить аварию. Наш проект в конкурсе занял 1 место», - рассказал Владислав.

Летняя энергетическая школа – образовательный проект Корпоративного университета гидроэнергетики, реализуемый в рамках Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту». К участию в ЛЭШ традиционно приглашаются старшеклассники, ориентированные на карьеру в энергетической отрасли, учащиеся энергоклассов, призеры и победители олимпиад «Энергия образования» и «Надежда энергетики», лауреаты профильных школьных научных конференций и конкурсов. Впервые ЛЭШ состоялась в 2011 году на базе Саяно-Шушенской ГЭС.

В год 15-летия РусГидро главной темой ЛЭШ стало проектирование школьниками профессионального будущего и карьеры. Учащиеся - 35 старшеклассников узнали об особенностях проектирования и перспективах развития гидроэлектростанций и ВИЭ в России и мире, рассмотрели применение фундаментальной квантовой физики в различных областях техники, отработали навыки публичных выступлений, подготовки презентаций и управления временем.

Образовательная программа ЛЭШ-2019 включала лекции, мастер-классы и тренинги, которые провели преподаватели и профессора МГУ им. М.В. Ломоносова и МЭИ, Российского квантового центра и Московской школы управления Сколково, руководители гидростанций, проектных институтов и эксперты РусГидро и Корпоративного университета гидроэнергетики. Ученики посетили одну из старейших в стране гидроэлектростанций – Угличскую ГЭС, Музей гидроэнергетики России и детский технопарк.

С 2014 года в Кодинске состоялось шесть выпусков «Энергокласса». В 2015 году впервые трое учеников из Кодинска, окончивших первый курс обучения, приняли участие в Летней энергетической школе РусГидро, проводившейся в Пермском крае. В 2016 году три ученика «Энергокласса» прошли конкурсный отбор и получили приглашение на Летнюю энергошколу в поселке Черемушки (Хакасия), в 2018 году юные энергетики из Кодинска принимали участие в работе ЛЭШ на базе Новосибирской ГЭС.

Большинство выпускников «Энергокласса» стали студентами различных вузы на инженерных специальностях. Из 13 выпускников 2019 года шесть подали заявления в Сибирский федеральный университет и Саяно-Шушенский филиал СФУ, двое – в Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Московский авиационный институт, Московский энергетический институт, Ульяновский государственный технический университет, Новосибирский архитектурно-строительный университет и другие вузы России.