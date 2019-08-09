9 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае посчитают погибших от лесных пожаров животных

Главная Общество
Красноярск
10:49 9 Августа 2019
красноярск, общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Министерство природы России проверит, сколько диких животных на самом деле погибло и пострадало от лесных пожаров. По версии активистов Greenpeace, огонь мог привести к гибели 10-13 тысяч зверей (кабарги, рыси, медведи, северные олени и другие). Это цифра не только по Красноярскому краю, а по всей Восточной Сибири. 

«На глав субъектов РФ с наиболее тяжелой ситуацией в лесном фонде — республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область — направлены официальные запросы о предоставлении актуальной информации по нанесенному ущербу животному миру в результате пожароопасного сезона текущего года. Запрос информации направлен и в другие субъекты РФ, пострадавшие в результате природных ЧС», — говорится в сообщении. 

При этом в ведомстве отметили, что в прошлые годы количество погибших из-за пожаров животных не было катастрофически высоким. Зоологи и специалисты лесничеств фиксировали миграционные процессы. Звери чувствовали опасность и уходили с территории. Немногочисленные случаи гибели все же были зарегистрированы. От дыма погибали больные и старые животные.  

Напомним, первый лесной пожар в Красноярском крае начался 22 марта 2019 года. После этого территории, охваченные огнем, увеличивались. Сейчас в регионе горит около 900 тысяч га леса. Угрозы населенным пунктам нет. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученики кодинского «Энергокласса» прошли обучение в Летней энергетической школе РусГидро

Ученики кодинского «Энергокласса» прошли обучение в Летней энергетической школе РусГидро

9 Августа 2019 г.
Главной темой ЛЭШ стало проектирование школьниками профессионального будущего и карьеры
Новости Красноярска: Ростсельмаш на «Краевом дне поля 2019»

Ростсельмаш на «Краевом дне поля 2019»

9 Августа 2019 г.
Гостей и участников форума ожидает насыщенная программа
Новости Красноярска: Красноярск присоединился ко всероссийской акции в помощь иркутским школьникам

Красноярск присоединился ко всероссийской акции в помощь иркутским школьникам

9 Августа 2019 г.
Объявлен сбор школьных принадлежностей
Новости Красноярска: В Красноярск придут холодные и дождливые выходные

В Красноярск придут холодные и дождливые выходные

9 Августа 2019 г.
Температура опустится до 22 градусов
Новости Красноярска: Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

8 Августа 2019 г.
Сейчас расследуется 15 уголовных дел
Новости Красноярска: Режим ЧС сняли в пострадавшей от взрывов Каменке

Режим ЧС сняли в пострадавшей от взрывов Каменке

8 Августа 2019 г.
Люди возвращаются в свои дома
Новости компаний
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

6 Августа 2019 г.
Фон в норме
Новости Красноярска: Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

7 Августа 2019 г.
Это частное воздушное судно
Новости Красноярска: Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

6 Августа 2019 г.
Взрывы продолжаются
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356