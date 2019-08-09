В Красноярском крае посчитают погибших от лесных пожаров животных

Министерство природы России проверит, сколько диких животных на самом деле погибло и пострадало от лесных пожаров. По версии активистов Greenpeace, огонь мог привести к гибели 10-13 тысяч зверей (кабарги, рыси, медведи, северные олени и другие). Это цифра не только по Красноярскому краю, а по всей Восточной Сибири.

«На глав субъектов РФ с наиболее тяжелой ситуацией в лесном фонде — республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область — направлены официальные запросы о предоставлении актуальной информации по нанесенному ущербу животному миру в результате пожароопасного сезона текущего года. Запрос информации направлен и в другие субъекты РФ, пострадавшие в результате природных ЧС», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в прошлые годы количество погибших из-за пожаров животных не было катастрофически высоким. Зоологи и специалисты лесничеств фиксировали миграционные процессы. Звери чувствовали опасность и уходили с территории. Немногочисленные случаи гибели все же были зарегистрированы. От дыма погибали больные и старые животные.

Напомним, первый лесной пожар в Красноярском крае начался 22 марта 2019 года. После этого территории, охваченные огнем, увеличивались. Сейчас в регионе горит около 900 тысяч га леса. Угрозы населенным пунктам нет.