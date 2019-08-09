Ростсельмаш на «Краевом дне поля 2019»

16 августа компания Назаровоагроснаб – официальный дилер Ростсельмаш примет участие в выставке «Краевой день поля 2019». Краевой аграрный форум пройдет на территории ООО «Мустанг» в Емельяновском районе Красноярского края, вблизи поселка Емельяново. Организаторы мероприятия – Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края и ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии.

Гостей и участников форума ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и др.

Компания Ростсельмаш для гостей выставки представит ряд агромашин. Так, аграриев ожидает зерноуборочная премьера –NOVA.

Зерноуборочная премьера выставки - комбайн NOVA. Модель сочетает производительность, доступную стоимость и минимальные затраты на эксплуатацию. Компактность и маневренность делают этот комбайн незаменимым для работы без потерь на небольших, сложноконтурных полях.

«Приглашаем участников выставки в гости на наш стенд. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, менеджеры представят Вам всю интересующую Вас информацию по всей линейки техники Ростсельмаш».

По материалам компании Назаровоагроснаб