Красноярск присоединился ко всероссийской акции в помощь иркутским школьникам

Красноярск присоединился ко всероссийской социальной акции «Рюкзак для друга». Она направлена на помощь в подготовке к школе семьям из Иркутской области, пострадавшим от наводнения.

Пункт сбора канцелярии и школьных принадлежностей в Красноярске открыт в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества «Форум» по адресу Остров отдыха, 6, кабинет 1-21. Он работает в понедельник и вторник с 9:00 до 18:00, а также со среды по пятницу с 10:00 до 21:00. Кроме того, можно принести вещи в выходные с 10:00 до 14:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Акция продлится до 18 августа. К ней уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Кемерово, Хабаровск, Благовещенск, Ярославль, Чебоксары.

Напомним, этим летом Иркутская область пережила две волны паводка. Первое наводнение началось 25 июня – под водой оказались 11 тысяч жилых домов, погибли 25 человек.

Вторая волна паводка наступила в конце июля. Подтопленными оказались 58 населенных пунктов, жителей эвакуировали. Сейчас ведутся восстановительные работы.