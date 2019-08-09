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В Красноярск придут холодные и дождливые выходные

Главная Общество
Красноярск
09:00 9 Августа 2019
красноярск, дождь, лето, похолодание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жара в Красноярске сменится похолоданием. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 9 августа, в городе еще ожидается около 25…27°С. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь и ветер до 3-8м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-18м/с, на востоке центральных районов жаркая погода, температура воздуха днем 25…30°С, на юге Таймырского МР, в Эвенкийском МР и в центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупреждают синоптики.

В субботу, 10 августа, ночью похолодает до 15°С, в светлое время суток около 22°С и дождь.

В воскресенье, 11 августа, в темное время суток температура опустится до 12°С, днем будет около 21°С, осадки сохранятся.

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