Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края Михаил Савчин на пресс-конференции 8 августа рассказал о незаконных вырубках в лесах региона. На данный момент сотрудники надзорного ведомства расследуют 15 уголовных дел. Часть из них заведена на конкретных чиновников, ответственных за лесную сферу.

По словам прокурора, сейчас в суд передали дело о вырубках леса на 9 млн рублей на Торгашинском хребте в Красноярском крае. Преступление было выявлено еще в 2014 году, однако уголовное дело несколько раз прекращалось, после вмешательства прокуратуры оно возобновлялось.

Сотрудники ведомства контролируют каждое возгорание в регионе. Например, 8 августа, в Красноярском крае зарегистрировано 136 пожаров на площади более 900 тысяч га. По причине каждого проводится проверка.

Незаконными вырубками и умышленными поджогами также занимается краевая полиция. Правоохранители на севере региона проверяют законность рубок и причины возникновения пожаров. Ранее общественники высказывали версии, что лесные пожары — это прикрытие для черных лесорубов, которые поджигают лес и скрывают тем самым следы своей незаконной деятельности.