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Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

Главная Общество
Красноярск
15:01 8 Августа 2019
нововведение, праздник, город, трасса, дорога
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Считанные дни остаются до праздника в честь 400-летнего юбилея Енисейска. 9 и 10 августа в городе пройдет масштабная культурно-развлекательная программа. Енисейск готовится к одному из самых главных событий региона и встречает гостей еще с дороги.

Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

Чтобы добраться до столицы праздника гостям необходимо будет преодолеть около 340 км. Путь пролегает через 5 крупных территорий: Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Казачинский, Енисейский районы и город Лесосибирск. Специально к праздничным мероприятиям «Енисейк-400» была проведена большая работа по благоустройству трассы «Енисейский тракт».

«Готовясь к этому грандиозному и значимому событию, мы не могли остаться в стороне. Нами были максимально задействованы все силы, чтобы жители и гости праздника смогли передвигаться по автомобильной дороге, соответствующей всем самым строгим требованиям безопасности и качества.

Трасса Красноярск - Енисейск – это главная транспортная артерия Красноярского края.  Она соединяет северные и центральные части региона, обеспечивая продовольственное снабжение и транспортную доступность отдаленных северных районов. В довольно короткие сроки мы отремонтировали более 50 км асфальтобетонного дорожного покрытия, установили 12,5 км барьерного ограждения, заменили и отремонтировали 551 дорожный знак и привели в нормативное состояние 5 эстакад. Для более комфортного ожидания общественного транспорта мы отремонтировали 29 автобусных остановок: восстановили заездные карманы, посадочные площадки и установили остановочные павильоны.  В целях обеспечения безопасности пешеходов все переходы были оборудованы световозвращателями «кошачий глаз». Дорожные организации до сих пор работают в ежедневном режиме, поддерживая достигнутый уровень благоустроительных работ. Красноярский край успешно развивается и это во многом связано с модернизацией дорожно-транспортной сети. Сейчас мы продолжаем активно работать в этом направлении и вкладываем все ресурсы, чтобы среди других регионов наш край занимал лидирующие позиции по уровню комфорта и безопасности», - прокомментировал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В каждом районе по пути следования до Енисейска установили специальные информационные стенды, где отмечены исторические факты и достопримечательности местности и любой желающий, в том числе иностранный гость, может получить информацию о месте его нахождения, отрезке пути в км, который ему предстоит преодолеть до города Енисейска. На протяжении всего пути присутствует развитая сервисная инфраструктура. Вдоль трассы расположено множество кафе, гостиниц, АЗС и автосервисов.

Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

 «У нас большой край, пронизанный автомобильными дорогами. И сегодня многие люди  путешествуют на автомобилях. Для нас было важно на примере дороги до Енисейска, который в этом году празднует свой юбилей, создать образцовую дорогу, чтобы каждый автолюбитель мог с комфортом путешествовать по «Енисейскому тракту». Большая межведомственная работа была проделана для того результата, который мы видим сегодня. Помимо благоустроительных и «дорожных» работ в преддверии праздника в местах общественного питания, например, появились новые позиции в меню – традиционные блюда енисейской кухни. Рекомендованные кафе, сервис которых тестировали организаторы, - отмечены специальной наклейкой «Рекомендуем!». В крупных остановочных пунктах появились стенды, где можно взять путеводители, карты, брошюры с программой праздничных мероприятий «Енисейск-400» и другой полезной информацией для автолюбителей. Также по трассе появились новые комфортные туалеты и возможность приобрести сувениры - рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

На сайте visitsiberia.info в разделе под названием «По дороге в Енисейск» доступен к скачиванию полный перечень объектов придорожного сервиса трассы «Енисейский тракт». В перечне указаны: местоположение сети АЗС, наличие теплых туалетов, сервисы для подкачки шин, парковки, эстакады для ремонта автомобиля, беседки для отдыха, туристские центры.

Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

Благодаря мобильному приложению «Енисейск» можно не только изучить маршрут от Красноярска до Енисейска, но и отметить заведения и остановочные пункты, которые получили положительные отзывы среди туристов края. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play или App Store.

Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

Фото: Туристический информационный центр Красноярского края

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