Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?

Считанные дни остаются до праздника в честь 400-летнего юбилея Енисейска. 9 и 10 августа в городе пройдет масштабная культурно-развлекательная программа. Енисейск готовится к одному из самых главных событий региона и встречает гостей еще с дороги.

Чтобы добраться до столицы праздника гостям необходимо будет преодолеть около 340 км. Путь пролегает через 5 крупных территорий: Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Казачинский, Енисейский районы и город Лесосибирск. Специально к праздничным мероприятиям «Енисейк-400» была проведена большая работа по благоустройству трассы «Енисейский тракт».

«Готовясь к этому грандиозному и значимому событию, мы не могли остаться в стороне. Нами были максимально задействованы все силы, чтобы жители и гости праздника смогли передвигаться по автомобильной дороге, соответствующей всем самым строгим требованиям безопасности и качества. Трасса Красноярск - Енисейск – это главная транспортная артерия Красноярского края. Она соединяет северные и центральные части региона, обеспечивая продовольственное снабжение и транспортную доступность отдаленных северных районов. В довольно короткие сроки мы отремонтировали более 50 км асфальтобетонного дорожного покрытия, установили 12,5 км барьерного ограждения, заменили и отремонтировали 551 дорожный знак и привели в нормативное состояние 5 эстакад. Для более комфортного ожидания общественного транспорта мы отремонтировали 29 автобусных остановок: восстановили заездные карманы, посадочные площадки и установили остановочные павильоны. В целях обеспечения безопасности пешеходов все переходы были оборудованы световозвращателями «кошачий глаз». Дорожные организации до сих пор работают в ежедневном режиме, поддерживая достигнутый уровень благоустроительных работ. Красноярский край успешно развивается и это во многом связано с модернизацией дорожно-транспортной сети. Сейчас мы продолжаем активно работать в этом направлении и вкладываем все ресурсы, чтобы среди других регионов наш край занимал лидирующие позиции по уровню комфорта и безопасности», - прокомментировал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

В каждом районе по пути следования до Енисейска установили специальные информационные стенды, где отмечены исторические факты и достопримечательности местности и любой желающий, в том числе иностранный гость, может получить информацию о месте его нахождения, отрезке пути в км, который ему предстоит преодолеть до города Енисейска. На протяжении всего пути присутствует развитая сервисная инфраструктура. Вдоль трассы расположено множество кафе, гостиниц, АЗС и автосервисов.

«У нас большой край, пронизанный автомобильными дорогами. И сегодня многие люди путешествуют на автомобилях. Для нас было важно на примере дороги до Енисейска, который в этом году празднует свой юбилей, создать образцовую дорогу, чтобы каждый автолюбитель мог с комфортом путешествовать по «Енисейскому тракту». Большая межведомственная работа была проделана для того результата, который мы видим сегодня. Помимо благоустроительных и «дорожных» работ в преддверии праздника в местах общественного питания, например, появились новые позиции в меню – традиционные блюда енисейской кухни. Рекомендованные кафе, сервис которых тестировали организаторы, - отмечены специальной наклейкой «Рекомендуем!». В крупных остановочных пунктах появились стенды, где можно взять путеводители, карты, брошюры с программой праздничных мероприятий «Енисейск-400» и другой полезной информацией для автолюбителей. Также по трассе появились новые комфортные туалеты и возможность приобрести сувениры - рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

На сайте visitsiberia.info в разделе под названием «По дороге в Енисейск» доступен к скачиванию полный перечень объектов придорожного сервиса трассы «Енисейский тракт». В перечне указаны: местоположение сети АЗС, наличие теплых туалетов, сервисы для подкачки шин, парковки, эстакады для ремонта автомобиля, беседки для отдыха, туристские центры.

Благодаря мобильному приложению «Енисейск» можно не только изучить маршрут от Красноярска до Енисейска, но и отметить заведения и остановочные пункты, которые получили положительные отзывы среди туристов края. Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play или App Store.

Фото: Туристический информационный центр Красноярского края