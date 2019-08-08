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Режим ЧС сняли в пострадавшей от взрывов Каменке

Главная Общество
Красноярск
14:29 8 Августа 2019
красноярск, общество, чс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке Каменка Ачинского района сняли режим ЧС, который объявили 5 августа из-за пожара и серии взрывов на военном складе артиллерийских боеприпасов. Жителям населенных пунктов разрешили вернуться в свои дома. Об этом рассказали журналистам в районной администрации. На сайте также указано, что для местных жителей организовали подвоз питьевой воды. 

«Угроза распространения ЧС в районе Каменки ликвидирована», — говорится в сообщении. 

Напомним, в результате ЧП в Ачинском районе пострадали 13 человек, один пожарный погиб. Из населенных пунктов, расположенных в пределах 15 км от военной базы, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дома, которые пострадали от взрывов. Работы займут около двух недель. Разрушения есть как в многоквартирных домах, так и в частных постройках.  

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