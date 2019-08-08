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В Академгородке нашли десятки аварийных деревьев

Главная Общество
Красноярск
12:55 8 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Академгородке Красноярска нашли опасную березовую рощу — деревья на участках необходимо снести, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в научном центре СО РАН. Зеленые насаждения могут упасть на людей, которые ходят через лес на работу или гуляют там с детьми. 

Специалисты нашли у некоторых деревьев неровности — насаждения поразила стволовая гниль. У берез облезла кора, а ветви стали сухими. 

«Те неровности, которые есть на деревьях, это стволовая гниль, преимущественно в середине. Мы можем четко, с уверенностью сказать, что многие насаждения поражены стволовой гнилью в сильной степени и являются аварийным», — сказал сотрудники СО РАН Иван Моисеев. 

Отметим, что возраст некоторых берез в Академгородке достиг 60 лет. Всего этого вид деревьев живет около 70 лет. Если аварийные насаждения снесут, то на их месте высадят новые. Пока в академии ждут заключения из Центра защиты леса о рубке аварийных деревьев.

Фото: СО РАН

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