В Академгородке нашли десятки аварийных деревьев

В Академгородке Красноярска нашли опасную березовую рощу — деревья на участках необходимо снести, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в научном центре СО РАН. Зеленые насаждения могут упасть на людей, которые ходят через лес на работу или гуляют там с детьми.

Специалисты нашли у некоторых деревьев неровности — насаждения поразила стволовая гниль. У берез облезла кора, а ветви стали сухими.

«Те неровности, которые есть на деревьях, это стволовая гниль, преимущественно в середине. Мы можем четко, с уверенностью сказать, что многие насаждения поражены стволовой гнилью в сильной степени и являются аварийным», — сказал сотрудники СО РАН Иван Моисеев.

Отметим, что возраст некоторых берез в Академгородке достиг 60 лет. Всего этого вид деревьев живет около 70 лет. Если аварийные насаждения снесут, то на их месте высадят новые. Пока в академии ждут заключения из Центра защиты леса о рубке аварийных деревьев.

Фото: СО РАН