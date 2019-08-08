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В СФУ продолжается приём абитуриентов на платное обучение

Главная Общество
Красноярск
12:39 8 Августа 2019
сфу, студенты, вуз, образование, обучение
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В приёмной комиссии Сибирского федерального университета рассказали о текущем состоянии вступительной кампании. Так, абитуриенты ещё успевают подать документы в СФУ на очную форму обучения на платное отделение до 13 августа 2019 года включительно. Всего в СФУ планируется набрать 1685 платников.

Платный набор предусмотрен по всем направлениям, реализуемым в Сибирском федеральном университете, кроме направлений Военного учебного центра. Более того, есть специальности, которые реализуются только на платной основе. К ним относятся, например, таможенное дело, Высшая школа ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии INSTITUT PAUL BOCUSE. Самый большой внебюджетный набор – на юриспруденции, экономике, экономической безопасности и лингвистике, в то же время наименьший конкурс специалисты приёмной комиссии прогнозируют на естественно-научные и технические специальности.

В СФУ продолжается приём абитуриентов на платное обучение

Стоимость обучения на разных направлениях и специальностях составляет от 149720 рублей до 203768 рублей за год. При этом в университете действует система поддержки талантливых абитуриентов, которые будут учится на платной основе. При поступлении предусмотрено снижение стоимости обучения в размере от 10 % до 50 % для студентов-платников с высокими баллами ЕГЭ.

В СФУ продолжается приём абитуриентов на платное обучение

В то время как платный набор ещё продолжается, бюджетный набор в СФУ завершен. Как сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Роман Ваганов, в 2019 году СФУ вёл бюджетный набор на 3225 мест специалитета и бакалавриата: «На сегодняшний день бюджет в СФУ закрыт полностью, сегодня приёмная комиссия объявляет день тишины, когда идет проверка личных дел и формируется приказ о зачислении. У абитуриентов, которые по результатам зачисления не прошли на бюджет, еще есть несколько дней, чтобы поступить на обучение на платной основе. Заявить о своём желании могут как те, кто просто решил поменять направление поступления, так и те, кто до этого момента в СФУ не обращался вовсе», – подчеркнул он.

 Добавим, заявление о согласии на зачисление на очную форму обучения на платное место необходимо предоставить в приёмную комиссию до 15 августа. На заочную – до 22 августа. Списки поступивших будут объявлены 16 и 23 августа соответственно.

В СФУ продолжается приём абитуриентов на платное обучение

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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