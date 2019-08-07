По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально

На официальном сайте Сибирской генерирующей компании появился виртуальный тур по самой мощной станции СГК в Красноярском крае — Назаровской ГРЭС.

Тур состоит из тридцати 3D-панорам, где запечатлены ключевые места станции. Виртуальный гость может заглянуть на щит управления энергоблоком, побывать в котельном и турбинном цехах, увидеть единственный в России действующий пылеприготовительный завод, насосную станцию на реке Чулым, лазурные берега золоотвалов и много другое.

Для полного погружения в мир производства тепла и электроэнергии можно включить звуковые эффекты и послушать звуки работающего оборудования. Прикоснуться к истории одного из градообразующих предприятий получится в виртуальном музее станции. А для самых любознательных посетителей есть интерактивные подсказки.

Сейчас, в летнее время, как и на всех тепловых электростанциях, на Назаровкой ГРЭС в разгаре сезон больших ремонтов. Сейчас ведутся работы на оборудования, задействованном в производстве тепла: ремонтируются насосы, меняются задвижки, проводится профилактический дренаж трех тепловыводов. Эти работы невозможно провести без отключения горячей воды, но при этом станция продолжает вырабатывать электрическую энергию.

Аббревиатура ГРЭС расшифровывается как «государственная районная электростанция». Это означает, что энергообъект имеет стратегическое значение для государства. Установленная электрическая мощность Назаровской ГРЭС — 1313 мегаватт. Только один её седьмой энергоблок может вырабатывать больше электроэнергии, чем любая из Красноярских ТЭЦ. При этом тепловая мощность станции составляет 775 Гкал/ч, это позволяет обеспечить теплом и горячей водой всех жителей города Назарова и создает резерв для его перспективного развития.

Онлайн-прогулки уже есть и для других станций СГК: Красноярских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Абаканской ТЭЦ, Беловской ГРЭС.

А чтобы попасть на станцию по-настоящему, нужно оставить заявку на участие в экскурсии. Как только определится дата и будет набираться группа — специалист свяжется с желающими и пригласит на ближайшее мероприятие.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании