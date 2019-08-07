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Красноярцы рисовали трубы КрАЗа и небо на тысячу лайков

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Красноярск
12:22 7 Августа 2019
проект, художники, экскурсия, предприятие, металлургия
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Экопленэр «Небо на 1000 лайков» - это новый формат экскурсий для горожан на Красноярский алюминиевый завод. В творческом эксперименте приняли участие 16 красноярцев, которым помимо посещения основных цехов предложили нарисовать заводской пейзаж. Мастер-класс по живописи для группы экскурсантов КрАЗа провела известная красноярская художница Елена Лукиянчук.

КрАЗ развивает промышленный туризм  в Красноярске. Этим летом завод организовал для горожан серию необычных экскурсий под общим названием «Лето на КрАЗе».  Форматы разные  - экоквесты, ночные велопрогулки, фототур с мастер-классами от талантливых педагогов-фотографов.  Красноярцы активно откликаются на приглашения заводчан побывать на предприятии. Многие воспринимают путешествие по КрАЗу как отличную возможность провести время интересно и с пользой. Всего за летний проект КрАЗ посетили более 120 человек.

Красноярцы рисовали трубы КрАЗа и небо на тысячу лайков

В августе КрАЗ запустил новый экскурсионный модуль – экопленэр «Небо на 1000 лайков». Экскурсия включила традиционный маршрут по основным цехам завода - электролизное производство и литейное отделение, где гостям  показали технологическую цепочку выпуска алюминия и рассказали об экологической модернизации, направленной на снижение нагрузки предприятия на атмосферу города.  Тур по КрАЗу  был дополнен  творческой составляющей. Гостей завода пригласили на мастер-класс художника Елены Лукиянчук в импровизированную мастерскую под открытым небом.  Пленэр был организован прямо а лужайке в  заводском сквере. Каждый участник получил для работы мольберт, кисти, палитру и акриловые краски. Центром внимания стал третий корпус электролиза и возвышающаяся над ним труба газоочистной установки. Вопреки обывательскому мнению, трубы КрАЗа не дымят. Небо над заводскими цехами чистое. Особенно интересным оно бывает вечером, на закате. Этот момент и старались отразить в своих картинах участники пленэра. Итогом двухчасовой работы Елены и ее учеников стало 16 оригинальных картин. На каждой работе –   светло- голубое с розовым отливом вечернее небо, трубы корпусов, и ярко-зеленые кустарники заводского сквера.

«Интерес к заводу в городе высокий. КрАЗ  - самое крупное предприятие Красноярска.Многие горожане хотят познакомиться с процессом производства, лично посмотреть и  сфотографировать на память яркий завораживающий  момент выливки горячего металла из ковша в миксер. Многим важно знать, как КрАЗ выполняет природоохранные мероприятия, насколько они эффективны. Поэтому летний проект включает разные по формату экскурсии. Оказалось, что красноярцы с интересом относятся к живописи. И вне зависимости от возраста любят рисовать. В нашей группе самой юной художнице было 12 лет, самой старшей – 60. Но все внимательно и с большим удовольствием слушали советы Елены: смешивали цвета, старались передать все оттенки закатного неба. Очень приятно, что идея нарисовать КрАЗ нашла живой отклик у красноярцев», - рассказала Виктория Чуприна, руководитель пресс-службы  «РУСАЛ Красноярск»

Сейчас на заводе идет формирование второй группы на экопленэр «Небо на 1000 лайков»,  который состоится в пятницу 23 августа с 17 часов. Группа  – не более 20 человек. Заявки для участия принимаются по электронному адресу: Viktoriya.Chuprina@rusal.com

Отзывы после экскурсии красноярцы оставили на своих страничках соцсетей:

Ксения Лозовская:

«Сегодня рисовали на РУСАЛЕ. Огромное спасибо за приглашение на экскурсию-пленэр, было здорово!

Я, конечно, набрала с собой маркеров, но потом решила рисовать со всеми акрилом. Это интересный опыт - с этой краской на пленэре впервые. Требует привыкания:) Но зато без него получается чисто интуитивно, и это круто, потому что максимально передана эмоция:)

Не про рисование расскажу попозже - там впечатлений тоже море. Ещё раз большое спасибо, РУСАЛ:)».

Красноярцы рисовали трубы КрАЗа и небо на тысячу лайков

Гузель Ханюкова

«Впервые я оказалась на территории Русала. Честно скажу производством меня не удивишь, потому как я понимаю что такое большое производственное предприятие. В своё время, будучи юной девушкой я работала на стекольном заводе в горячем цеху. Температура плавления стекла 1000 градусов, и до сих пор помню технологичный процесс и состав. Воспоминания накатили во время экскурсии, и мне стало радостно - от чистоты на территории, заботе сотрудниках, зеленью на территории предприятия. Мне понятен процесс, вредность производства, масштабы. Мы стояли в цеху, где готова была «новая испечённая» партия слитков для Японии. Я с удовольствием слушала, а в голове мелькали воспоминания моих заводских будней!!!! Приятно, что мы в таком прекрасном месте, на лужайке перед третьим цехом собрались и написали свои картины под руководством прекрасной и талантливой Елена Лукиянчук, вдохновляющей нас, 16 человек. И мы увидели не цех и трубу, а Эйфелеву башню и стену здания в тепло бежевых тонах. Волшебница Елена Лукиянчук @elena_luckiyanchuck - я рада что этот вечер пятницы мы творили с тобой. И классно, что у нас были кофе и круассаны!»

Елена Лукиянчук:

«Я люблю сумасшедшие идеи. Они всегда дают вау-эффект. Я подписываюсь на любое арт-безумие, и результат всегда – огонь! Креатив @uc_rusal взорвал мое воображение, да и я не сплоховала, чего уж там. Как это было круто, нам ещё предстоит осознать».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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