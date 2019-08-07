В Красноярском крае закрыли два детских лагеря — прокуратура нашла в них многочисленные нарушения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, первый оздоровительный лагерь располагался на территории «Сибирской Венеции» в Березовском районе. Место для отдыха детей организовало ООО «Дрим кэмп» — компания не получала разрешительных документов от Роспотребнадзора и МЧС. Ответчик работал без актов приемки учреждения.

«В реестре о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края в 2019 году, информация об ООО «Дрим кэмп» отсутствовала», — говорится в сообщении.

Суд обязал приостановить деятельность незаконного детского лагеря.

Вторая база отдыха располагалась в поселке Усть-Мана.

«На момент проверки на территории базы находилось 50 человек, размещенных с круглосуточным пребыванием, из которых 25 детей, привезенных ЦДО «Класс +» в рамках осуществления деятельности по организации детского отдыха и оздоровления», — рассказали в ведомстве.

Домики, где жили дети, не были оборудованы пожарной сигнализацией, не работали системы оповещения и управления эвакуацией людей. В некоторых помещениях не было даже эвакуационных выходов.

Детей немедленно вывезли с территории лагеря, а прокуратура обратилась в суд, чтобы закрыть базу. Пока высшая инстанция рассматривает материалы дела, владельцам запрещено размещать детей в домах.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю