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Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

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Красноярск
12:19 7 Августа 2019
открытие, продукты, ярмарка, продукция, сельское хозяйство
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3 и 4 августа на карте Красноярска появилось еще одно место, где встречаются покупатели и местные свежие продукты – ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ в Агротерминале!

И чего только там не было! И торговые ряды, где была представлена в том числе продукция местных сельхозтоваропроизводителей, участников Ассоциации «Енисейский стандарт». И детская площадка с батутами и развлечениями. И фудкорт с вкусной едой. Концертная программа с зажигательными номерами. И даже подарки для покупателей ярмарки -16 продуктовых корзин и 8 денежных сертификатов по 5 тыс. рублей нашли своих владельцев.

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

И главное – настроение – праздничное, солнечное и душевное!

Покупатели и гости Ярмарки остались очень довольны! И ассортиментом и ценами и просто живым, непосредственным общением с теми, кто сам вырастил, произвел, переработал сельхозпродукцию и напрямую, без посредников доставил её прямо к покупателю!

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

Довольны и сельхозпроизводители:

- Покупатели - добродушные, отличные, щедрые! – говорят продавцы за прилавком СПХ «Дары Малиновки»

Они радовали покупателей новинками:

- У нас сегодня очень вкусная выпечка! – поделились в палатке «КрайПотребСоюза»

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

Удивляли:

- Скидками удивляем в первую очередь, ассортиментом очень большим! – это уже известная всем красноярцам «Село Родное».

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

И делились секретами вкусного, местного и натурального:

- Всё натуральное, без всяких добавок! – гордятся в «ДиХлеб»

- А главное, мы хотим, чтобы все было честно! – признаются в «Сыроварне Formaggi»

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

Было здорово! Голодным и грустным не ушел никто, и что самое важное – удалось еще больше сократить путь сельхозпродукции краевых производителей к столу покупателя.

- «На самом деле это одна из наших задач - сделать доступными, в том числе и по цене наши продукты. И здесь фактически производитель, который выставляет свою продукцию, торгует ей напрямую», - говорит Игорь Домнин, председатель координационного совета АСПТ «Енисейский стандарт».

Ну а тех, кто пропустил прошедшую Ярмарку выходного дня в Агротерминале, и тех, кто хочет повторить это яркое действие ждут 16 и 17 августа! Повторим – и даже с большим размахом!

Приходите, приезжайте будет как всегда весело, вкусно, познавательно и интересно!

Добраться на ярмарку можно автобусами 65 и 81 до остановки «Агротерминал», а также на маршрутном автобусе «Спортзал-Агротерминал».

Старт сезонных ярмарок в Агротерминале!

Фото: Игорь Березовский
По материалам пресс-службы Ассоциации "Енисейский стандарт"

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