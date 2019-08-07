7 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В центре Красноярска выявили опасные детские площадки

Главная Общество
Красноярск
10:28 7 Августа 2019
площадка, дети, безопасность, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проверили игровые площадки в Центральном районе города. Специалисты выявили несколько нарушений требований безопасности, которые могли привести к травмам. Данные переданы в районную администрацию, которая должна проконтролировать устранение недостатков. Рейды по детским и спортивным площадкам, паркам и скверам, а также лагерям дневного пребывания продлятся до 31 августа. С 1 ноября стартует зимний этап акции.

«Необходимость таких мероприятий обусловлена тем, что в современном мире довольно много факторов риска. Задача взрослых – обеспечить безопасную среду для детей, начиная с самого раннего возраста. В ходе общения с родителями специалисты, например, рассказывают об установке ограничителей на окна или о правилах хранения бытовой химии и лекарственных средств. Это несложные правила, которые позволяют обезопасить детей», – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Ранее детские площадки Красноярска на безопасности проинспектировали специалисты Центра стандартизации, метрологии и испытаний. Почти на всех были выявлены нарушения. Из пяти проверенных хорошее состояние показала только детская площадка по ул. Алексеева, 4.

 

фото: ЦСМ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Вход на «Столбы» открыт для туристов

Вход на «Столбы» открыт для туристов

7 Августа 2019 г.
Класс пожарной опасности снизился
Новости Красноярска: Глава края пообщался с эвакуированными ачинцами

Глава края пообщался с эвакуированными ачинцами

6 Августа 2019 г.
Он поблагодарил людей за выдержку
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются сильные ливни

На Красноярск надвигаются сильные ливни

6 Августа 2019 г.
Возможно усиление ветра
Новости Красноярска: Красноярцев призвали быть толерантными

Красноярцев призвали быть толерантными

6 Августа 2019 г.
На территории края проживают представители более 150 национальностей
Новости Красноярска: Застройщику не выдавали разрешение на элитный жилой комплекс в Удачном

Застройщику не выдавали разрешение на элитный жилой комплекс в Удачном

6 Августа 2019 г.
Новых объектов не появлялось
Новости Красноярска: Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

6 Августа 2019 г.
Фон в норме
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Шоу истребителей в Красноярске

Шоу истребителей в Красноярске

2 Августа 2019 г.
Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск
Новости Красноярска: На озере в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла под винтом моторной лодки

На озере в Красноярском крае 10-летняя девочка погибла под винтом моторной лодки

5 Августа 2019 г.
Лодочник близко подплыл к берегу
Новости Красноярска: 18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

2 Августа 2019 г.
В городе пройдет фестиваль регби
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356