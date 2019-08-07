В центре Красноярска выявили опасные детские площадки

В Красноярске в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проверили игровые площадки в Центральном районе города. Специалисты выявили несколько нарушений требований безопасности, которые могли привести к травмам. Данные переданы в районную администрацию, которая должна проконтролировать устранение недостатков. Рейды по детским и спортивным площадкам, паркам и скверам, а также лагерям дневного пребывания продлятся до 31 августа. С 1 ноября стартует зимний этап акции.

«Необходимость таких мероприятий обусловлена тем, что в современном мире довольно много факторов риска. Задача взрослых – обеспечить безопасную среду для детей, начиная с самого раннего возраста. В ходе общения с родителями специалисты, например, рассказывают об установке ограничителей на окна или о правилах хранения бытовой химии и лекарственных средств. Это несложные правила, которые позволяют обезопасить детей», – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Ранее детские площадки Красноярска на безопасности проинспектировали специалисты Центра стандартизации, метрологии и испытаний. Почти на всех были выявлены нарушения. Из пяти проверенных хорошее состояние показала только детская площадка по ул. Алексеева, 4.

фото: ЦСМ