Вход на «Столбы» открыт для туристов

Туристам разрешили посещать красноярские «Столбы». Запрет на походы продлился менее недели: закрыли заповедник 2 августа в связи с возросшим риском лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. По данным пресс-службы «Столбов», за последние сутки класс пожарной опасности снизился, так что со среды, 7 августа, попасть на территорию можно беспрепятственно, передает корреспондент Sibnovosti.ru. До этого времени сотрудники отдела охраны круглосуточно дежурили на кордоне «Лалетино» и на Восточном входе.

«За несколько дней вынужденного покоя заповедная природа отдохнула от туристов. Благодарим красноярцев, которые с пониманием отнеслись к решению о закрытии территории: за это время был составлен только один протокол о нарушении особого режима охраны и нахождении на заповедной территории, нарушителю выписан штраф в размере 3 тысяч рублей», - сообщили в заповеднике.

Вход на «Дикие Столбы» остается закрытым, разрешения на посещение буферной зоны пока не выдаются. В заповеднике призывают туристов беречь природу – не разводить костры и не бросать окурки.