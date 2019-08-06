Глава края пообщался с эвакуированными ачинцами

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в эвакуационном пункте, где разметили ачинцев, покинувших дома после взрывов снарядов около деревни Каменка. В данный момент 160 человек находятся в Красноярске их разместили в общежитии колледжа предпринимательства.

Глава региона рассказал людям о положении дел, примерных сроках возвращения домой и поблагодарил их за выдержку.

«В Ачинск выдвинулись порядка 70 саперов из специального подразде­ления. Скорее всего, в 20:00 будет возможность дать предварительную оценку ситуации о возвращении. Я вас попрошу набраться терпения, потому что без гарантий безопасности со стороны военных специалистов этого делать нельзя», – заявил Усс.

Напомним, в результате ЧП пострадали 12 человек. Еще один — пропал без вести. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, есть свидетели его гибели. Как заявили в правительстве, за пределы 15-километровой зоны от эпицентра взрывов эвакуированы свыше 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.