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На Красноярск надвигаются сильные ливни

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Красноярск
16:45 6 Августа 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Красноярске. Так, 7 августа, в городе ожидаются сильные ливни, а также ветер с порывами до 15-18 м/с. 

«В центральных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-18м/с, жаркая погода, температура воздуха днем 25-30°», — говорится в сообщении Срденесибирского УГМС. 

Сотрудники МЧС рекомендуют красноярцам держаться подальше от слабо закрепленных конструкций. 

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Не стойте под балконами. Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты», — советуют спасатели. 

Отметим, что такая погода продержится в городе до 8 августа. Несмотря на осадки, в Красноярске будет по-прежнему жарко — до +31°. 

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