На Красноярск надвигаются сильные ливни

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Красноярске. Так, 7 августа, в городе ожидаются сильные ливни, а также ветер с порывами до 15-18 м/с.

«В центральных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-18м/с, жаркая погода, температура воздуха днем 25-30°», — говорится в сообщении Срденесибирского УГМС.

Сотрудники МЧС рекомендуют красноярцам держаться подальше от слабо закрепленных конструкций.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Не стойте под балконами. Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты», — советуют спасатели.

Отметим, что такая погода продержится в городе до 8 августа. Несмотря на осадки, в Красноярске будет по-прежнему жарко — до +31°.