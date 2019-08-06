Застройщику не выдавали разрешение на элитный жилой комплекс в Удачном

В мэрии Красноярска рассказали, что департамент градостроительства не выдавал разрешение на застройку территории в Удачном — там собираются возвести элитный жилой комплекс, сообщали Sibnovosti.ru со ссылкой на депутата Горсовета Романа Крастелева.

Народный избранник опубликовал документы, в которых сказано, что проект строительства микрорайона из девяти многоэтажных домов в форме башен включен в планы по «комплексному развитию территории бывшего санатория «Енисей» до 2030 года. Однако в мэрии заявили — с такими намерениями в администрацию никто не обращался. Соответственно и разрешения на проведение строительных работ не выдавались.

Напомним, проект застройки микрорайона принадлежит ЗАО «Кетер». Эта организация является учредителем ООО «Инком-Сосны» и ООО «Корпорация «Инком Недвижимость Красноярск», которые реализуют строительные проекты в Удачном с 2014 года.