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Застройщику не выдавали разрешение на элитный жилой комплекс в Удачном

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Красноярск
13:46 6 Августа 2019
строительство, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В мэрии Красноярска рассказали, что департамент градостроительства не выдавал разрешение на застройку территории в Удачном — там собираются возвести элитный жилой комплекс, сообщали Sibnovosti.ru со ссылкой на депутата Горсовета Романа Крастелева. 

Народный избранник опубликовал документы, в которых сказано, что проект строительства микрорайона из девяти многоэтажных домов в форме башен включен в планы по «комплексному развитию территории бывшего санатория «Енисей» до 2030 года. Однако в мэрии заявили — с такими намерениями в администрацию никто не обращался. Соответственно и разрешения на проведение строительных работ не выдавались. 

Напомним, проект застройки микрорайона принадлежит ЗАО «Кетер». Эта организация является учредителем ООО «Инком-Сосны» и ООО «Корпорация «Инком Недвижимость Красноярск», которые реализуют строительные проекты в Удачном с 2014 года. 

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