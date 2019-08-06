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Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

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Красноярск
11:30 6 Августа 2019
общество, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили радиационный фон в зоне взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском. 

«Согласно мониторинговых исследований, проведенных 05.08.2019 в 22:00 и 06.08.2019 в 08:30, превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути, паров свинца в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям», — говорится в отчете специалистов.

Отметим, что сейчас в Ачинске проходит оперативное совещание с участием замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Он обсуждает с краевыми и муниципальными властями возможности тушения огня на военной базе. 

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