Роспотребнадзор проверил радиацию в зоне взрывов под Ачинском

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили радиационный фон в зоне взрывов на складе с боеприпасами под Ачинском.

«Согласно мониторинговых исследований, проведенных 05.08.2019 в 22:00 и 06.08.2019 в 08:30, превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути, паров свинца в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям», — говорится в отчете специалистов.

Отметим, что сейчас в Ачинске проходит оперативное совещание с участием замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Он обсуждает с краевыми и муниципальными властями возможности тушения огня на военной базе.