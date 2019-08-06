Красноярский школьник отправится в экспедицию на Северный полюс

Школьник из Красноярска Влад Суров отправится в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы». В рейс, приуроченный к 60-летию Атомного ледокольного флота России, выйдут 68 детей из разных регионов.

«Влад Суров выпускник инженерного класса, увлекающийся физикой, постоянный участник научных школ и олимпиад. Планируется, что Влад возьмет с собой на борт флаг Красноярска и в статусе «посла» своего региона будет более осознанно и ответственно воспринимать информацию об экосистеме Арктики, перспективах Северного морского пути, экономических связях своего региона и Севера России, а главное — тщательно вести дневник своего путешествия, чтобы после возвращения рассказать друзьям, родным, журналистам и, конечно же, главе города и региона о проделанной на борту работе», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Информационного центра по атомной энергии Красноярска.

Главная цель рейса – рассказать детям об истории атомного ледокольного флота, а также о проблемах сохранения Арктики.

На ледоколе будут работать педагоги сети Информационных центров по атомной энергии и Школы Росатома, а также российские звезды - тележурналист Валдис Пельш, балетмейстер Николай Цискаридзе, народная артистка РФ Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев. Каждый из юных участников рейса создаст свой видеодневник о путешествии.

фото: Информационный центр по атомной энергии