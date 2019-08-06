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Подсветка Вантового моста отключена на профилактику до конца августа

Главная Общество
Красноярск
09:04 6 Августа 2019
красноярск, мост, благоустройство, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Профилактический ремонт подсветки Вантового моста займет месяц. В пресс-службе городской администрации сообщили, что горожане снова смогут полюбоваться иллюминацией на переправе к острову Татышев только в конце августа.

Рабочим предстоит вручную проверить все точечные светильники, закрепленные на вантах моста. К работам привлечены профессиональные монтажники-высотники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Специалистам также предстоит усовершенствовать систему крепления светодиодов, которая в ходе эксплуатации давала сбой.

В мэрии предупредили, что для проведения работ на Вантовом мосту, возможно, придется ограничить движение пешеходов и велосипедистов.

Напомним, подсветка Вантового моста, а также других знаковых объектов - подарок Красноярску к Универсиаде. Иллюминация работает в будничном режиме и режиме выходного дня. В выходные и праздники на Вантовом мосту запускают световое шоу.

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