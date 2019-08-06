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На Красноярский край надвигается шквалистый ветер

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Красноярск
08:31 6 Августа 2019
дождь, ветер, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Красноярске и регионе. По данным Среднесибирского УГМС, в краевом центре во вторник, 6 августа, ожидается гроза, днем небольшой дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, порывы до 14м/с. Температура воздуха опустится до 23-25°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

"По центральным и южным районам Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20м/с, местами 22-27м/с", - предупреждают синоптики.

Сильные дожди и грозы ожидаются и на севере Красноярского края, где бушуют лесные пожары.

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